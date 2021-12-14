Александр ГОЛОВКО: «Заря воспользовалась расслабленностью игроков Динамо»

Экс-футболист сборной Украины и киевского «Динамо» Александр Головко прокомментировал ничью команды Мирчи Луческу с луганской «Зарей» (1:1) в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги.
«Хочу отметить уровень интенсивности, с которым обе команды сегодня подошли к игре. Игра была интересная, зрелищная во всех отношениях и очень боевитая. Можно сказать, что результат закономерный. С другой стороны, Киев сегодня больше хотел. Не получилось добиться победы. Заря воспользовалась минимальной расслабленностью игроков Динамо и смогла сравнять счет», - подытожил Головко.
Источник — Футбол 1/2/3
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