Александр ГОЛОВКО: «Заря воспользовалась расслабленностью игроков Динамо»

Специалист высказал свое мнение относительно ничьей чемпиона Украины с луганчанами

  • 14.12.2021 08:14
  • 519 просмотров
  • 2 комментария
Александр ГОЛОВКО: «Заря воспользовалась расслабленностью игроков Динамо»
© ФК Динамо Киев

Экс-футболист сборной Украины и киевского «Динамо» Александр Головко прокомментировал ничью команды Мирчи Луческу с луганской «Зарей» (1:1) в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги.

«Хочу отметить уровень интенсивности, с которым обе команды сегодня подошли к игре. Игра была интересная, зрелищная во всех отношениях и очень боевитая. Можно сказать, что результат закономерный. С другой стороны, Киев сегодня больше хотел. Не получилось добиться победы. Заря воспользовалась минимальной расслабленностью игроков Динамо и смогла сравнять счет», - подытожил Головко.

Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
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    juratrikur
    juratrikur, 14.12.2021 09:20
    0
    Никакой расслабленности я не увидел! Это была одна из лучших игр в этом сезоне! И это после Лиги! Эксперт называется! А мог бы прямо сказать, что против Динамо все команды играют так, как будто игра против Динамо для них это Лига Чемпионов и что есть спонсор, который не жалеет денег, чтобы любая команда отобрала у Динамо очки. Вот почему все играют так неистово против Динамо! И притом, если Динамо проиграло или сыграло вничью - НУ И ЧТО? Настоящий болельщик любит так свою команду, как настоящий муж любит свою жену: и в радости и в горе! А ты еще и играл в нем!!!
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    kortizol163456
    kortizol163456, 14.12.2021 08:38 (изменен)
    0
    из разряда если бы динамо 90 минут в стопроцентной концентрации играло, а если бы мяч попадал всегда в девятку, а если бы если бы если бы. сук неужели так тяжело публично признать что был забит мяч на классе футболистов Зари.
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