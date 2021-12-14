Серхио РАМОС о Реале в ЛЧ: «Хотел бы другую команду, но буду биться за ПСЖ»

Защитник ПСЖ Серхио Рамос поделился мыслями о результатах жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. На этой стадии парижане сыграют с бывшим клубом испанца «Реалом».
«Я бы предпочел, чтобы дуэли с «Реалом» не было, но возвращение на «Бернабеу» — повод для радости. Из-за COVID-19 я не смог попрощаться с «Реалом».
Судьба капризна. Я бы хотел, чтобы ПСЖ досталась другая команда. Вы знаете, как я люблю «Реал». Теперь я защитник «ПСЖ», и я сделаю все возможное, чтобы помочь команде пройти дальше. Эта команда сделала ставку на меня. За ПСЖ я буду биться насмерть», — сказал Рамос.
Источник — Marca
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.