Серхио РАМОС о Реале в ЛЧ: «Хотел бы другую команду, но буду биться за ПСЖ»

В 1/8 финала испанец сыграет против бывшего клуба

  • 14.12.2021 03:19
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Серхио РАМОС о Реале в ЛЧ: «Хотел бы другую команду, но буду биться за ПСЖ»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник ПСЖ Серхио Рамос поделился мыслями о результатах жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. На этой стадии парижане сыграют с бывшим клубом испанца «Реалом».

«Я бы предпочел, чтобы дуэли с «Реалом» не было, но возвращение на «Бернабеу» — повод для радости. Из-за COVID-19 я не смог попрощаться с «Реалом».

Судьба капризна. Я бы хотел, чтобы ПСЖ досталась другая команда. Вы знаете, как я люблю «Реал». Теперь я защитник «ПСЖ», и я сделаю все возможное, чтобы помочь команде пройти дальше. Эта команда сделала ставку на меня. За ПСЖ я буду биться насмерть», — сказал Рамос.

Источник — Marca

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