Андрей ПЯТОВ: «Сложно представить Шахтер без Марлоса»

Голкипер «Шахтера» попрощался с легендой клуба

  • 13.12.2021 23:35
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Андрей ПЯТОВ: «Сложно представить Шахтер без Марлоса»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Пятов

Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов прокомментировал уход из клуба Марлоса:

«Наверное, уже все высказались по поводу ухода Марлоса из «Шахтера». Я молчал, потому что долго собирался с мыслями. Тяжело комментировать, когда дело касается родного человека, по-настоящему близкого.

Нас объединяют взлеты и падения, смех и слезы, все не пересказать. Одно знаю точно, что Марлос – мастер своего дела на поле и человек с большой буквы, светлый и позитивный. Брат, люблю, уважаю и очень ценю нашу дружбу и все, что ты сделал для клуба, сборной и для меня лично.

Ты в «Шахтере» с 2014 года, а кажется, что всю жизнь. Пока сложно представить без тебя команду. Уверен, впереди ждет интересное будущее».

Источник — Instagram

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