Андрей ПЯТОВ: «Сложно представить Шахтер без Марлоса»

Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов прокомментировал уход из клуба Марлоса:

«Наверное, уже все высказались по поводу ухода Марлоса из «Шахтера». Я молчал, потому что долго собирался с мыслями. Тяжело комментировать, когда дело касается родного человека, по-настоящему близкого.

Нас объединяют взлеты и падения, смех и слезы, все не пересказать. Одно знаю точно, что Марлос – мастер своего дела на поле и человек с большой буквы, светлый и позитивный. Брат, люблю, уважаю и очень ценю нашу дружбу и все, что ты сделал для клуба, сборной и для меня лично.

Ты в «Шахтере» с 2014 года, а кажется, что всю жизнь. Пока сложно представить без тебя команду. Уверен, впереди ждет интересное будущее».