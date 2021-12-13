Рух проведет восемь спаррингов зимой

Львовский «Рух» официально сообщил о том, что сегодня, 13 декабря команда отправилась в отпуск.

Завершится он для команды Леонида Кучука 9 января. В этот день игроки «Руха» пройдут медосмотр и начнут первый этап сборов в Винниках.

30 января «Рух» отправится на сбор в Турцию. Там команда планирует провести 8 спаррингов, имена соперников пока что не сообщаются.

21 февраля «Рух» вернется из Турции и будет готовиться непосредственно к старту второй половины сезона.

Напомним, в заключительном матче 2021 года «Рух» сыграл вничью 1:1 с «Вересом».