ВИДЕО. Сбежавшая невеста. Вильярреал отреагировал на жеребьевку ЛЧ

Испанский клуб выложил смешное видео

  • 13.12.2021 21:57
  • 1210 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Сбежавшая невеста. Вильярреал отреагировал на жеребьевку ЛЧ
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня состоялась скандальная жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов, которую пришлось проводить дважды из-за ошибки во время первой жеребьевки.

«Вильярреал» во время первой жеребьевки попал на «Манчестер Сити», а во второй – на «Ювентус». Испанский клуб иллюстрировал жеребьевку видео с невестой, которая сбежала от своего жених к другому мужчине:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Villarreal CF (@villarrealcf)

Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    alefteev77
    alefteev77, 13.12.2021 22:08
    +1
    Ювентус проходить можно, а вот с МанСити проблем было бы куда больше. Хотя думаю, что Спортинг даст бой Гвардиоле.
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