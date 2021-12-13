ВИДЕО. Сбежавшая невеста. Вильярреал отреагировал на жеребьевку ЛЧ

Сегодня состоялась скандальная жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов, которую пришлось проводить дважды из-за ошибки во время первой жеребьевки.

«Вильярреал» во время первой жеребьевки попал на «Манчестер Сити», а во второй – на «Ювентус». Испанский клуб иллюстрировал жеребьевку видео с невестой, которая сбежала от своего жених к другому мужчине: