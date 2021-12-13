ФОТО. 17 лет назад Шевченко завоевал Золотой мяч

Легендарный украинский форвард стал обладателем награды в 2004 году

  • 13.12.2021 21:20
  • 1329 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. 17 лет назад Шевченко завоевал Золотой мяч
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Ровно 17 лет назад, 13 декабря 2004 года Андрей Шевченко стал обладателем Золотого мяча. Украинский форвард, которые тогда выступал за «Милан», в борьбе за награду опередил двух игроков «Барселоны» - португальца Деку и бразильца Роналдиньо.

В 2004 году Шевченко стал чемпионом Италии в составе «Милана» и лучшим бомбардиром сезона в Серии А. Напомним, Шевченко – третий и последний на данный момент украинец, который выигрывал Золотой мяч. До него это делали Олег Блохин (1975 год) и Игорь Беланов (1986).

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    axylinam
    axylinam, 13.12.2021 22:11
    +1
    Молодец- нынешним динамовским звездунам такое и не снилось
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности