ФОТО. 17 лет назад Шевченко завоевал Золотой мяч

Ровно 17 лет назад, 13 декабря 2004 года Андрей Шевченко стал обладателем Золотого мяча. Украинский форвард, которые тогда выступал за «Милан», в борьбе за награду опередил двух игроков «Барселоны» - португальца Деку и бразильца Роналдиньо.

В 2004 году Шевченко стал чемпионом Италии в составе «Милана» и лучшим бомбардиром сезона в Серии А. Напомним, Шевченко – третий и последний на данный момент украинец, который выигрывал Золотой мяч. До него это делали Олег Блохин (1975 год) и Игорь Беланов (1986).