Карло АНЧЕЛОТТИ: «У меня есть команда, которая меня не бросает»

Наставник «Реала» доволен игрой команды

  • 13.12.2021 20:29
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  • 1 комментарий
Карло АНЧЕЛОТТИ: «У меня есть команда, которая меня не бросает»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил качестве игры своей команды после победы 2:0 над «Атлетико» Мадрид:

«Мы сильно прибавили в игре в защите. Блок из игроков, действующих под нашими форвардами, предоставляет им свободное пространство для атак.

Я не верю в «эффект Анчелотти». У меня есть команда, которая меня не бросает, и я знаю, на что она способна на поле. Команда здорово вела игру, отрабатывала в защите. Это команда, а не просто сильные футболисты. Разница в этом.

Нас считают фаворитами в Ла Лиге? Вы оказываете на меня давление. На сегодня мы фавориты, да, мы были лучше других. Но мы концентрируемся на ближайших матчах, потому что если потеряешь голову, это может дорого обойтись.

Я очень доволен, первый этап сезона получился хорошим, но я не забыл, что во втором моем сезоне у нас было 22 победы подряд, однако вторая часть сезона сложилась не так здорово.

Я это не забыл. Я доволен, но знаю, что могут быть ловушки. Тот опыт мне поможет».

Источник — Marca

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    pol-55
    pol-55, 13.12.2021 20:48
    0
    Таки так,вчора на контре 2гола,а Атлетико так оборону і не зламав,браво Карло.
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