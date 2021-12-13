Карло АНЧЕЛОТТИ: «У меня есть команда, которая меня не бросает»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил качестве игры своей команды после победы 2:0 над «Атлетико» Мадрид:

«Мы сильно прибавили в игре в защите. Блок из игроков, действующих под нашими форвардами, предоставляет им свободное пространство для атак.

Я не верю в «эффект Анчелотти». У меня есть команда, которая меня не бросает, и я знаю, на что она способна на поле. Команда здорово вела игру, отрабатывала в защите. Это команда, а не просто сильные футболисты. Разница в этом.

Нас считают фаворитами в Ла Лиге? Вы оказываете на меня давление. На сегодня мы фавориты, да, мы были лучше других. Но мы концентрируемся на ближайших матчах, потому что если потеряешь голову, это может дорого обойтись.

Я очень доволен, первый этап сезона получился хорошим, но я не забыл, что во втором моем сезоне у нас было 22 победы подряд, однако вторая часть сезона сложилась не так здорово.

Я это не забыл. Я доволен, но знаю, что могут быть ловушки. Тот опыт мне поможет».