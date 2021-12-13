Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Луческу – маэстро и будет им всегда»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал о своем отношении к наставнику киевского «Динамо» Мирче Луческу.
– Когда Вы росли, «Брешию» возглавлял Мирча Луческу, тогда Вы его называли великим тренером, маэстро, вот сейчас, когда он Ваш соперник, как Вы его называете?
– Он маэстро и будет им всегда. Он так много лет тренирует большие футбольные клубы. Он постоянно обновляется. Поэтому я отношусь к Луческу с большим уважением.
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Источник — BurBuzz
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