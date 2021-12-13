Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Луческу – маэстро и будет им всегда»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал о своем отношении к наставнику киевского «Динамо» Мирче Луческу.

– Когда Вы росли, «Брешию» возглавлял Мирча Луческу, тогда Вы его называли великим тренером, маэстро, вот сейчас, когда он Ваш соперник, как Вы его называете?

– Он маэстро и будет им всегда. Он так много лет тренирует большие футбольные клубы. Он постоянно обновляется. Поэтому я отношусь к Луческу с большим уважением.

Читайте также: Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Я сделал правильный выбор. Вижу свой рост в Украине»