Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Я сделал правильный выбор. Вижу свой рост в Украине»

Наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби, оценивая свою работу после переезда в Украину минувшим летом, уверен, что сделал правильный выбор, покинув Италию.
«Мы, итальянцы, имеем очень прочную связь с родным краем. Очень скучаю по семье. Мне не хватает итальянской погоды, еды, языка. Мне очень не хватает итальянского футбола, Серии А, но это не значит, что мне здесь плохо».
«Напротив, я уверен, что сделал правильный выбор». Я говорю это после 6 месяцев пребывания здесь».
«Мне нравится в Украине, вижу, что изменилось в лучшую сторону, вижу свой профессиональный рост», - сказал Де Дзерби.
Источник — BurBuzz
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
за півроку не знайшов жодної піцерії?
Думаю, поэтому и 4-е место в группе. Но давайте помнить то что первостепенной задачей было ПОПАСТЬ в группу, что Де Дзерби и сделал. Дальше травмы не позволили добиться положительного результата и выйти в весенние Еврокубки.
Что дальше?? Дальше борьба за чемпионство и кубок. Поэтому посчитаем зебр по- осени
Это его личное поражение и победа Вернидуба.
Он думал,что какой то дурак все равно залетит, а Вернидуб разобрал его тактику по косточкам.
И так много раз происходило и сегодня в том числе .
Мораес забил после двух неудачных срезок от защитников Александрии. Это что суперкомбинация? И если ты правду говоришь, и пенальти могли Шахтеру ставить, то это опять же тренерская победа или на фарте или при помощи судей?
Надо в чемпионате Португалии вам тренера смотреть в командах середняках, как и раньше было.
Фонсека, Каштру .
Но они по сути еще на багаже Луческу играли, а этот пытается свое что то построить, но мне кажется, что бразильцы его не понимают.И он не понимает их возможности.
Не зря же все западные компании отправляют перспективных менеджеров порулить к нам или в РФ или в Казахстан и потом,если выгребет, обратно но с повышением у себя.
Так и этот. Но только мне кажется, что у него не получится. Он слишком однообразный , у него две крайности : тактику не менять и психовать от этого.
Тренеры аутсайдеров чемпионата Италии не имеют тех финансовых возможностей, какие ему в шахтере дали.
Да и в ЛЧ Шевченко не скоро сыграет, а тут сразу все , но правда недолго
Но небольшой шанс надо оставить, а говорить о нем летом уже.
В квалификации часто попадаются очень неуступчивые и колючие команды и чтобы их пройти нужно сумма разных факторов, например таких как везение в жеребьёвке и удача в игровых моментах
Но небольшой шанс надо оставить, а говорить о нем летом уже.
Но пока , что с Интером, что с Шерифом,что с Александрией Марлон стоит на мяче в центре поля .
Это у кого он перенял такое нововведение ? У Наггельсмана или у Гравдиолы ?
Может и выйдет у него что то, но надо меняться ему а шансов мало .
Ну разве что еще 100 млн подброся и тогда индивидуально они смогут в чемпионате один в один обыгрывать.Но для ЛЧ все равно это)
Не я конечно тоже хочу, чтобы тренер кротов уже после зимней спячки рвал всех как зебра тряпку и особенно румынскую Иуду, но надо подождать........
Но пока , что с Интером, что с Шерифом,что с Александрией Марлон стоит на мяче в центре поля .
Это у кого он перенял такое нововведение ? У Наггельсмана или у Гравдиолы ?
Может и выйдет у него что то, но надо меняться ему а шансов мало .
Ну разве что еще 100 млн подброся и тогда индивидуально они смогут в чемпионате один в один обыгрывать.Но для ЛЧ все равно это)
Тренеры аутсайдеров чемпионата Италии не имеют тех финансовых возможностей, какие ему в шахтере дали.
Да и в ЛЧ Шевченко не скоро сыграет, а тут сразу все , но правда недолго
Надо в чемпионате Португалии вам тренера смотреть в командах середняках, как и раньше было.
Фонсека, Каштру .
Но они по сути еще на багаже Луческу играли, а этот пытается свое что то построить, но мне кажется, что бразильцы его не понимают.И он не понимает их возможности.
Не я конечно тоже хочу, чтобы тренер кротов уже после зимней спячки рвал всех как зебра тряпку и особенно румынскую Иуду, но надо подождать........
Думаю, поэтому и 4-е место в группе. Но давайте помнить то что первостепенной задачей было ПОПАСТЬ в группу, что Де Дзерби и сделал. Дальше травмы не позволили добиться положительного результата и выйти в весенние Еврокубки.
Что дальше?? Дальше борьба за чемпионство и кубок. Поэтому посчитаем зебр по- осени
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.