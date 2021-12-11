Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Я сделал правильный выбор. Вижу свой рост в Украине»

Наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби, оценивая свою работу после переезда в Украину минувшим летом, уверен, что сделал правильный выбор, покинув Италию.

«Мы, итальянцы, имеем очень прочную связь с родным краем. Очень скучаю по семье. Мне не хватает итальянской погоды, еды, языка. Мне очень не хватает итальянского футбола, Серии А, но это не значит, что мне здесь плохо».

«Напротив, я уверен, что сделал правильный выбор». Я говорю это после 6 месяцев пребывания здесь».

«Мне нравится в Украине, вижу, что изменилось в лучшую сторону, вижу свой профессиональный рост», - сказал Де Дзерби.