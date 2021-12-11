Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Я сделал правильный выбор. Вижу свой рост в Украине»

Тренер не жалеет о том, что покинул Серию A ради УПЛ

  • 11.12.2021 23:20
  • 1228 просмотров
  • 20 комментариев
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Я сделал правильный выбор. Вижу свой рост в Украине»
© shakhtar.com

Наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби, оценивая свою работу после переезда в Украину минувшим летом, уверен, что сделал правильный выбор, покинув Италию.

«Мы, итальянцы, имеем очень прочную связь с родным краем. Очень скучаю по семье. Мне не хватает итальянской погоды, еды, языка. Мне очень не хватает итальянского футбола, Серии А, но это не значит, что мне здесь плохо».

«Напротив, я уверен, что сделал правильный выбор». Я говорю это после 6 месяцев пребывания здесь».

«Мне нравится в Украине, вижу, что изменилось в лучшую сторону, вижу свой профессиональный рост», - сказал Де Дзерби.

Источник — BurBuzz

(18 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    nivava
    nivava, 11.12.2021 23:28
    +7
    Сказочный..... зёбра.
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    zhyr
    zhyr, 11.12.2021 23:30
    +4
    який ріст в нинішній УПЛ?
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    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 11.12.2021 23:47
    +3
    Далеко пойдете кроты. Он видит свой рост в карьере
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    turist86
    turist86, 11.12.2021 23:32
    +3
    не вистачає італійської погоди, їжі.
    за півроку не знайшов жодної піцерії?
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    avk2307
    avk2307, 12.12.2021 00:16
    +2
    smart-Forever---, 12.12.2021 00:09
    Вообще надо сделать скидку на травмы Траоре и Педро - ключевых игроков Шахты.
    Думаю, поэтому и 4-е место в группе. Но давайте помнить то что первостепенной задачей было ПОПАСТЬ в группу, что Де Дзерби и сделал. Дальше травмы не позволили добиться положительного результата и выйти в весенние Еврокубки.
    Что дальше?? Дальше борьба за чемпионство и кубок. Поэтому посчитаем зебр по- осени
    Четвертое место в группе он как тренер добыл в Тирасполе, когда здоровы были и Траоре и Педриньо.
    Это его личное поражение и победа Вернидуба.
    Он думал,что какой то дурак все равно залетит, а Вернидуб разобрал его тактику по косточкам.
    И так много раз происходило и сегодня в том числе .
    Мораес забил после двух неудачных срезок от защитников Александрии. Это что суперкомбинация? И если ты правду говоришь, и пенальти могли Шахтеру ставить, то это опять же тренерская победа или на фарте или при помощи судей?
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    avk2307
    avk2307, 12.12.2021 00:26
    +1
    smart-Forever---, 12.12.2021 00:21
    А вообще я понимаю иронию фанов из шубной оппозиции по поводу якобы слабого тренера и выброшенных на ветер 50-т лямов. Но смотрите следующее: а кто из тренеров типа Нагельсмана, Бьелсы или Зидана пойдёт в чемпионат, где играют Черики, Марики и прочий колхоз?? Идут тренеры типа Фонсеки и ДеДзерби, которые НЕ могут попасть в ТОП клубы по определённым причинам, но у них есть свежие ИДЕИ и они хотят что- то доказать другим, что не зря едят тренерский хлеб.
    Это месяца два назад и говорил.
    Надо в чемпионате Португалии вам тренера смотреть в командах середняках, как и раньше было.
    Фонсека, Каштру .
    Но они по сути еще на багаже Луческу играли, а этот пытается свое что то построить, но мне кажется, что бразильцы его не понимают.И он не понимает их возможности.
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 11.12.2021 23:57
    +1
    zhyr, 11.12.2021 23:47
    грати проти Мілану, Інтера, Ювентуса, Роми і т.д., і грати в нашій УПЛ, де все продається, це явно не додасть досвіду. Тим більше в Шахтарі напевно в деяких футболістів зарплати, як в деяких клубах річний бюджет. Сильним стаєш тільки в боротьбі з сильними. Що і показують результати наших клубів в єврокубках цього сезону
    В профессии главного тренера, как и любого другого руководителя важно не только против кого ты играешь и в каком чемпионате , но и возможность самому управлять процессом и получать бюджет на развитие.В Италии того, что он имеет в шахтере ,он не имел бы никогда.
    Не зря же все западные компании отправляют перспективных менеджеров порулить к нам или в РФ или в Казахстан и потом,если выгребет, обратно но с повышением у себя.
    Так и этот. Но только мне кажется, что у него не получится. Он слишком однообразный , у него две крайности : тактику не менять и психовать от этого.
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    avk2307
    avk2307, 11.12.2021 23:35
    +1
    zhyr, 11.12.2021 23:30
    який ріст в нинішній УПЛ?
    Ну по сути ,если вчерашнюю игру Дженоа -Сампдория смотреть, то Де Дзерби конечно правильно сделал.
    Тренеры аутсайдеров чемпионата Италии не имеют тех финансовых возможностей, какие ему в шахтере дали.
    Да и в ЛЧ Шевченко не скоро сыграет, а тут сразу все , но правда недолго
    Ссылка
    smart-Forever---
    smart-Forever---, 12.12.2021 00:56
    0
    avk2307, 12.12.2021 00:50
    Согласен.
    Но небольшой шанс надо оставить, а говорить о нем летом уже.
    Я что-то пессимист по поводу шансов, потому как смотрю реально на вещи. Ведь скажем так, что Шахте просто повезло, что прошли Монако и попали в группу.
    В квалификации часто попадаются очень неуступчивые и колючие команды и чтобы их пройти нужно сумма разных факторов, например таких как везение в жеребьёвке и удача в игровых моментах
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 12.12.2021 00:50
    0
    smart-Forever---, 12.12.2021 00:49
    Давайте наверное забудем за лигу Чемпионов, потому как прямой путёвки уже нет ни для ШД, ни для ДК, а пробиться сквозь сито квалификаций невероятно сложно. Поэтому ЗДРАВСТВУЙ лига Европы с Яблонцами, Лугано и прочими ноунеймами
    Согласен.
    Но небольшой шанс надо оставить, а говорить о нем летом уже.
    Ссылка
    smart-Forever---
    smart-Forever---, 12.12.2021 00:49 (изменен)
    0
    avk2307, 12.12.2021 00:41
    Ну может его в перерыве чемпионата молнией стукнет или собака укусит и он начнет разнообразить тактику.
    Но пока , что с Интером, что с Шерифом,что с Александрией Марлон стоит на мяче в центре поля .
    Это у кого он перенял такое нововведение ? У Наггельсмана или у Гравдиолы ?
    Может и выйдет у него что то, но надо меняться ему а шансов мало .
    Ну разве что еще 100 млн подброся и тогда индивидуально они смогут в чемпионате один в один обыгрывать.Но для ЛЧ все равно это)
    Давайте наверное забудем за лигу Чемпионов, потому как прямой путёвки уже нет ни для ШД, ни для ДК, а пробиться сквозь сито квалификаций невероятно сложно. Поэтому ЗДРАВСТВУЙ лига Европы с Яблонцами, Лугано и прочими ноунеймами
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 12.12.2021 00:41
    0
    smart-Forever---, 12.12.2021 00:36
    У Луческу тоже не сразу всё получилось: Ринат давал много времени на притирку бразил к нашему чемпионату. Да и у кого получалось сразу и в карьер?? Даже у мэтра Лобановского тоже было время на раскачку.
    Не я конечно тоже хочу, чтобы тренер кротов уже после зимней спячки рвал всех как зебра тряпку и особенно румынскую Иуду, но надо подождать........
    Ну может его в перерыве чемпионата молнией стукнет или собака укусит и он начнет разнообразить тактику.
    Но пока , что с Интером, что с Шерифом,что с Александрией Марлон стоит на мяче в центре поля .
    Это у кого он перенял такое нововведение ? У Наггельсмана или у Гравдиолы ?
    Может и выйдет у него что то, но надо меняться ему а шансов мало .
    Ну разве что еще 100 млн подброся и тогда индивидуально они смогут в чемпионате один в один обыгрывать.Но для ЛЧ все равно это)
    Ссылка
    katun2
    katun2, 11.12.2021 23:54 (изменен)
    0
    Ни че се) тренер у кротов не позавидуешь , если он рост увидел ....
    Ссылка
    zhyr
    zhyr, 11.12.2021 23:47
    0
    avk2307, 11.12.2021 23:35
    Ну по сути ,если вчерашнюю игру Дженоа -Сампдория смотреть, то Де Дзерби конечно правильно сделал.
    Тренеры аутсайдеров чемпионата Италии не имеют тех финансовых возможностей, какие ему в шахтере дали.
    Да и в ЛЧ Шевченко не скоро сыграет, а тут сразу все , но правда недолго
    грати проти Мілану, Інтера, Ювентуса, Роми і т.д., і грати в нашій УПЛ, де все продається, це явно не додасть досвіду. Тим більше в Шахтарі напевно в деяких футболістів зарплати, як в деяких клубах річний бюджет. Сильним стаєш тільки в боротьбі з сильними. Що і показують результати наших клубів в єврокубках цього сезону
    Ссылка
    smart-Forever---
    smart-Forever---, 12.12.2021 00:36
    -1
    avk2307, 12.12.2021 00:26
    Это месяца два назад и говорил.
    Надо в чемпионате Португалии вам тренера смотреть в командах середняках, как и раньше было.
    Фонсека, Каштру .
    Но они по сути еще на багаже Луческу играли, а этот пытается свое что то построить, но мне кажется, что бразильцы его не понимают.И он не понимает их возможности.
    У Луческу тоже не сразу всё получилось: Ринат давал много времени на притирку бразил к нашему чемпионату. Да и у кого получалось сразу и в карьер?? Даже у мэтра Лобановского тоже было время на раскачку.
    Не я конечно тоже хочу, чтобы тренер кротов уже после зимней спячки рвал всех как зебра тряпку и особенно румынскую Иуду, но надо подождать........
    Ссылка
    smart-Forever---
    smart-Forever---, 12.12.2021 00:25
    -1
    EGOS, 12.12.2021 00:22
    ...per anus ad astera в твоем случае...долго идти будет итальяшка...
    Цыплят (зебр) посчитаем по- осени
    Ссылка
    smart-Forever---
    smart-Forever---, 12.12.2021 00:21 (изменен)
    -1
    А вообще я понимаю иронию фанов из шубной оппозиции по поводу якобы слабого тренера и выброшенных на ветер 50-т лямов. Но смотрите следующее: а кто из тренеров типа Нагельсмана, Бьелсы или Зидана пойдёт в чемпионат, где играют Черики, Марики и прочий колхоз?? Идут тренеры типа Фонсеки и ДеДзерби, которые НЕ могут попасть в ТОП клубы по определённым причинам, но у них есть свежие ИДЕИ и они хотят что- то доказать другим, что не зря едят тренерский хлеб.
    Ссылка
    smart-Forever---
    smart-Forever---, 12.12.2021 00:09
    -1
    Вообще надо сделать скидку на травмы Траоре и Педро - ключевых игроков Шахты.
    Думаю, поэтому и 4-е место в группе. Но давайте помнить то что первостепенной задачей было ПОПАСТЬ в группу, что Де Дзерби и сделал. Дальше травмы не позволили добиться положительного результата и выйти в весенние Еврокубки.
    Что дальше?? Дальше борьба за чемпионство и кубок. Поэтому посчитаем зебр по- осени
    Ссылка
    EGOS
    EGOS, 12.12.2021 00:22
    -2
    smart-Forever---, 11.12.2021 23:36
    Давай, дерзай: "рer aspera ad astra" (чемпионству)
    ...per anus ad astera в твоем случае...долго идти будет итальяшка...
    Ссылка
    smart-Forever---
    smart-Forever---, 11.12.2021 23:36
    -4
    Давай, дерзай: "рer aspera ad astra" (чемпионству)
    Ссылка
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