Валерий КРИВЕНЦОВ: «Мы не были мыслями в отпуске»

Главный тренер харьковского «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов прокомментировал поражение от одесского «Черноморца» (1:2), которое стало для его команды шестым подряд в чемпионате Украины.
– Почему «Металлист 1925» пропустил 2 быстрых гола?
– Не были мыслями в отпуске, это точно. Понимали, что игра очень важна стратегически как для нас, так и для «Черноморца». Мы хорошо подготовились к этой игре. Но, к сожалению, два мяча эти... Не годится так.
Это шестое поражение подряд. Но если взять долю везения, то у нас залетает все, что нам бьют. По игре сегодня наиграли на 5-6 забитых мячей, но реализация. Сейчас нет результата, мы расстроены. Есть много причин. Мы с большим трудом вышли с Первой лиги. Не доукомплектовались так, как надо. Причина этих неудач объяснима: большое количество травмированных - раз; отсутствие конкуренции - это два.
Источник — Футбол 1/2/3
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