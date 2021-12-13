Валерий КРИВЕНЦОВ: «Мы не были мыслями в отпуске»

Наставник «Металлиста 1925» – о поражении от «Черноморца»

  • 13.12.2021 18:10
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Валерий КРИВЕНЦОВ: «Мы не были мыслями в отпуске»
© ФК Металлист 1925. Валерий Кривенцов

Главный тренер харьковского «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов прокомментировал поражение от одесского «Черноморца» (1:2), которое стало для его команды шестым подряд в чемпионате Украины.

– Почему «Металлист 1925» пропустил 2 быстрых гола?
– Не были мыслями в отпуске, это точно. Понимали, что игра очень важна стратегически как для нас, так и для «Черноморца». Мы хорошо подготовились к этой игре. Но, к сожалению, два мяча эти... Не годится так.

Это шестое поражение подряд. Но если взять долю везения, то у нас залетает все, что нам бьют. По игре сегодня наиграли на 5-6 забитых мячей, но реализация. Сейчас нет результата, мы расстроены. Есть много причин. Мы с большим трудом вышли с Первой лиги. Не доукомплектовались так, как надо. Причина этих неудач объяснима: большое количество травмированных - раз; отсутствие конкуренции - это два.

Источник — Футбол 1/2/3

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