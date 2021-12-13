Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Динамо доминировало в матче с Зарей»

Автор забитого мяча в ворота луганской «Зари» и вице-капитан «Динамо» Виталий Буяльский прокомментировал ничью 1:1 в заключительном матче чемпионата Украины перед зимним перерывом.

- Думаю, наши ничьи с «Зарей» - это стечение обстоятельств. В прошлом году у нас также было много моментов как в первом, так и во втором тайме, но не реализовали их, потом пропустили, отыгрались – в результате ничья. В этот раз все было наоборот – команда соперника считанные рази переходила центр поля – всего 1-2 раза в первом тайме. Мы доминировали на поле, забили им. А после перерыва все перевернулось с ног на голову, гости создали много моментов у наших ворот и, в целом, хорошо провели второй тайм.

- Показалось, что в последних матчах перед зимним перерывом футболисты уже «наелись» футболом. Действительно ли вы ждали паузы?

- Могу говорить о себе: чувствовал себя нормально. Во время чемпионата у меня были повреждения, но все наладилось. А вот ребятам, которые были не Евро-2020 и почти не были отпуска, на мой взгляд, нужен отдых, и потом с новыми силами приступить к работе.

- Луческу вывел команду на новый уровень, но сейчас «Динамо» перестало прогрессировать. Можно ли сказать, что это потолок ваших возможностей?

- Сложно сказать. Думаю, если будут приходить новые футболисты, то и команда, и игроки будут прогрессировать, ведь без конкуренции сложно прогрессировать не только в спорте, а и в любой деятельности.

- Одно очко и один забитый мяч в Лиге чемпионов – это уровень «Динамо» или провал?

- Была сложная группа. Немного не повезло с «Бенфикой» дома и на выезде, поскольку, если бы мы там забили мяч, не знаю, как бы все сложилось. Плюс с «Барселоной» дома могли сыграть лучше. Как говориться, игра забывается, а результат остается. Мы судим по результату, а ним мы не удовлетворены.