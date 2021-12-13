Виктор ЛЕОНЕНКО: «Мораес нужен, потому что нападающих в Шахтере нет»

Специалист – о продлении сотрудничества между «горняками» и опытным форвардом

  • 13.12.2021 16:18
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Виктор ЛЕОНЕНКО: «Мораес нужен, потому что нападающих в Шахтере нет»
© ФК Шахтер Донецк. Жуниор Мораес

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал победу донецкого «Шахтера» над «Александрией» (2:1) в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги

«Тут Де Дзерби нужно отдать должное, что он угадал с заменами. В таких тяжелых играх, человек 6-7 месяцев не играл. Обычно так не делают. Мораес нужен, потому что нападающих в «Шахтере» нет!» - сказал Леоненко.

Источник — Футбол 1/2/3

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