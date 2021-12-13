Виктор ЛЕОНЕНКО: «Мораес нужен, потому что нападающих в Шахтере нет»

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал победу донецкого «Шахтера» над «Александрией» (2:1) в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги

«Тут Де Дзерби нужно отдать должное, что он угадал с заменами. В таких тяжелых играх, человек 6-7 месяцев не играл. Обычно так не делают. Мораес нужен, потому что нападающих в «Шахтере» нет!» - сказал Леоненко.