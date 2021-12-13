Виктор ВАЦКО: «Динамо не наиграло на потерю очков»

Известный украинский комментатор Виктор Вацко поделился мнением о ничьей киевского «Динамо» с луганской «Зарей» (1:1) в поединке 18-го тура УПЛ.

«Динамо» потеряло очки после еврокубков. Киевляне много создали с «Зарей» и не наиграли на то, чтобы потерять очки. «Динамо» выглядит очень уверенно и солидно», — считает Вацко.