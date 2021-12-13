Виктор ВАЦКО: «Динамо не наиграло на потерю очков»

Известный украинский комментатор Виктор Вацко поделился мнением о ничьей киевского «Динамо» с луганской «Зарей» (1:1) в поединке 18-го тура УПЛ.
«Динамо» потеряло очки после еврокубков. Киевляне много создали с «Зарей» и не наиграли на то, чтобы потерять очки. «Динамо» выглядит очень уверенно и солидно», — считает Вацко.
Источник — Футбол 1/2/3
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"другой футбол смотрел"....нам постоянно рассказывают про качество игры которое улучшилось,
только кроме тех кто это говорит никто этого не замечает.
Один раз была попытка с Баварией во втором тайме, когда немцы перестали играть
(наверное не хотели позорить великий клуб, по старой памяти) - да и то не смогли ничего сделать...
Команда пустышка.
Сцыганков - позорник.Караваев - (у меня нету слова что бы назвать) он когда получает мяч - это или удар мимо/выше ворот, или просто потеря...
большинство голов забивается случайно. в атаке нету осмысленных действий.
все колхозы играют с нами (Динамо Киев) практически на равных.
Насколько я от всей души не люблю(ненавижу) луческу это,
надо признать что тренер он хороший(по крайней мере раньше был)
и мне его от души жалко..
Почему такая приличная команда -19
а взрослая киманда НИКАКАЯ ВАПЩЕ???
Как они были на уровне дублирующего состава- так и остались.
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