Виктор ВАЦКО: «Динамо не наиграло на потерю очков»

Специалист подвел итоги поединка киевлян с луганской «Зарей» (1:1)

  • 13.12.2021 16:11
  • 1238 просмотров
  • 3 комментария
Виктор ВАЦКО: «Динамо не наиграло на потерю очков»
© ФК Динамо Киев

Известный украинский комментатор Виктор Вацко поделился мнением о ничьей киевского «Динамо» с луганской «Зарей» (1:1) в поединке 18-го тура УПЛ.

«Динамо» потеряло очки после еврокубков. Киевляне много создали с «Зарей» и не наиграли на то, чтобы потерять очки. «Динамо» выглядит очень уверенно и солидно», — считает Вацко.

Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Turnok
    Turnok, 13.12.2021 16:26
    +1
    Футбол тем и интересен, что непредсказуем.
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    igorlyulkin
    online
    igorlyulkin, 13.12.2021 16:54 (изменен)
    -2
    вот это самое интересеное...
    "другой футбол смотрел"....нам постоянно рассказывают про качество игры которое улучшилось,
    только кроме тех кто это говорит никто этого не замечает.
    Один раз была попытка с Баварией во втором тайме, когда немцы перестали играть
    (наверное не хотели позорить великий клуб, по старой памяти) - да и то не смогли ничего сделать...
    Команда пустышка.
    Сцыганков - позорник.Караваев - (у меня нету слова что бы назвать) он когда получает мяч - это или удар мимо/выше ворот, или просто потеря...
    большинство голов забивается случайно. в атаке нету осмысленных действий.
    все колхозы играют с нами (Динамо Киев) практически на равных.
    Насколько я от всей души не люблю(ненавижу) луческу это,
    надо признать что тренер он хороший(по крайней мере раньше был)
    и мне его от души жалко..
    Почему такая приличная команда -19
    а взрослая киманда НИКАКАЯ ВАПЩЕ???
    Как они были на уровне дублирующего состава- так и остались.
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    potemkin78
    online
    potemkin78, 13.12.2021 16:38
    -2
    я наверное другой футбол смотрел
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