Виктор ЛЕОНЕНКО: «Гармаша должны были выгнать»

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Виктор Леоненко прокомментировал поражение команды Мирчи Луческу в поединке с «Бенфикой» (0:2) в Лиге чемпионов.

«Второй тайм показательный. Португальцы отдали инициативу нам. А сколько мы создали? Нам должны были поставить два пенальти, Гармаша должны были выгнать. Что мы создали? Ничего!», — отметил Леоненко.