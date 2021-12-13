Виктор ЛЕОНЕНКО: «Гармаша должны были выгнать»

Специалист считает, что киевское «Динамо» ничего не показало в матче с «Бенфикой»

  • 13.12.2021 13:31
  • 3018 просмотров
  • 2 комментария
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Гармаша должны были выгнать»
© ФК Динамо Киев

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Виктор Леоненко прокомментировал поражение команды Мирчи Луческу в поединке с «Бенфикой» (0:2) в Лиге чемпионов.

«Второй тайм показательный. Португальцы отдали инициативу нам. А сколько мы создали? Нам должны были поставить два пенальти, Гармаша должны были выгнать. Что мы создали? Ничего!», — отметил Леоненко.

Источник — Футбол 1/2/3

(15 голосов)

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Комментарии
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    _NATSGUL_
    _NATSGUL_, 13.12.2021 14:33
    0
    Леоненко много чего говорит и в основном муть, но то, что Гармаша обязаны были удалить, притом дважды - это факт, как и минимум одно пенальти в ворота ставить.
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    bullyUA
    bullyUA, 13.12.2021 14:21
    -3
    Гнать надо Леоненко ссаными тряпками вместе с его котами.
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