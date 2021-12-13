Виктор ЛЕОНЕНКО: «Гармаша должны были выгнать»

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Виктор Леоненко прокомментировал поражение команды Мирчи Луческу в поединке с «Бенфикой» (0:2) в Лиге чемпионов.
«Второй тайм показательный. Португальцы отдали инициативу нам. А сколько мы создали? Нам должны были поставить два пенальти, Гармаша должны были выгнать. Что мы создали? Ничего!», — отметил Леоненко.
Источник — Футбол 1/2/3
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