ПЕТРАКОВ: «Было тяжело, но Ярмоленко сказал: «Васильич, все будет хорошо»

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал, как справился с давлением в первое время на посту наставника национальной команды.



«Каждый человек меняется, так же поменялся и я. Честно говорю, постарел. Кажется, что постарел за эти 3 месяца прилично из-за этих всяких нервных переживаний. Оно дало по голове прилично, не ожидал, что будет так мне тяжело. Думал, будет полегче, но меня так придавило, что кошмар – почувствовал эту ответственность, не ожидал, что такой груз ляжет. Сама игра в национальной сборной быстрее, принимаются быстрее решения, меняется картинка, меняется схема игры, надо за этим успевать, все остальное.



Было очень тяжело, но я потихоньку втянулся. Ярмоленко подошел и говорит: «Васильич, да выдохни ты, все будет хорошо». Придавало мне это сил», – сказал Петраков.

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