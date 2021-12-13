ПЕТРАКОВ: «Было тяжело, но Ярмоленко сказал: «Васильич, все будет хорошо»

Главный тренер сборной Украины – о начале отбора ЧМ-2022

  • 13.12.2021 12:20
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ПЕТРАКОВ: «Было тяжело, но Ярмоленко сказал: «Васильич, все будет хорошо»
© УАФ. Александр Петраков и Андрей Ярмоленко

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал, как справился с давлением в первое время на посту наставника национальной команды.
 
«Каждый человек меняется, так же поменялся и я. Честно говорю, постарел. Кажется, что постарел за эти 3 месяца прилично из-за этих всяких нервных переживаний. Оно дало по голове прилично, не ожидал, что будет так мне тяжело. Думал, будет полегче, но меня так придавило, что кошмар – почувствовал эту ответственность, не ожидал, что такой груз ляжет. Сама игра в национальной сборной быстрее, принимаются быстрее решения, меняется картинка, меняется схема игры, надо за этим успевать, все остальное.
 
Было очень тяжело, но я потихоньку втянулся. Ярмоленко подошел и говорит: «Васильич, да выдохни ты, все будет хорошо». Придавало мне это сил», – сказал Петраков. 

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Источник — Великий футбол

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