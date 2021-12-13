ПЕТРАКОВ: «Позвонил Мудрику и сказал, что он будет играть с Шотландией»

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал, как сообщил вингеру «Шахтера» Михаилу Мудрику о вызове в сборную Украины.



«Я Мудрику позвонил и спросил, может ли он ко мне приехать на разговор. «Я тебя перевожу в первую национальную сборную, вижу, что ты готов уже. Здесь я тебя ставлю в плей-офф. Ты должен будешь выйти и помочь национальной команде. Ты готов?» – говорю.



Здесь другой уровень, нет контрольных игр, чтобы психологически он был готов, а не вышел, провалил – это же отодвинет его намного назад», – сказал Петраков.



Украина сыграет в плей-офф отбора ЧМ-2022 с Шотландией 24 марта 2022 года.

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