ПЕТРАКОВ: «Позвонил Мудрику и сказал, что он будет играть с Шотландией»

Главный тренер сборной Украины считает, что вингер «Шахтера» готов к игре за национальную сборную

  • 13.12.2021 11:29
  • 1013 просмотров
  • 2 комментария
ПЕТРАКОВ: «Позвонил Мудрику и сказал, что он будет играть с Шотландией»
© ФК Шахтер Донецк. Михаил Мудрик

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал, как сообщил вингеру «Шахтера» Михаилу Мудрику о вызове в сборную Украины. 
 
«Я Мудрику позвонил и спросил, может ли он ко мне приехать на разговор. «Я тебя перевожу в первую национальную сборную, вижу, что ты готов уже. Здесь я тебя ставлю в плей-офф. Ты должен будешь выйти и помочь национальной команде. Ты готов?» – говорю.
 
Здесь другой уровень, нет контрольных игр, чтобы психологически он был готов, а не вышел, провалил – это же отодвинет его намного назад», – сказал Петраков.
 
Украина сыграет в плей-офф отбора ЧМ-2022 с Шотландией 24 марта 2022 года.

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Источник — Великий футбол

(4 голоса)

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Комментарии
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    joytok
    online
    joytok, 13.12.2021 11:56
    +1
    Это чтобы на диете сидел все праздники! Правильно, босс!
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    Владимир Пидвирный
    Владимир Пидвирный, 13.12.2021 11:48
    +1
    Правильне і своєчасне рішення. У цього гравця видно прагнення до гри, він поле переоре, але результат буде.
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