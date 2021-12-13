ПЕТРАКОВ: «Болельщики написали, украинский – мой родной язык, я засмеялся»

Руководитель сборной Украины Александр Петраков поделился мнениями о том, почему стал говорить на украинском языке на официальных мероприятиях.

«Переход на украинский язык? Никто не говорил, чтобы я это сделал. Я никогда не говорил по-украински. Я учил в школе украинский язык. Я перешел на украинский язык, мне сказали, что у меня неплохо получается. Я понимаю, что нужно общаться. Главный тренер, на официальных мероприятиях, должен общаться на украинском языке. Меня во Львове поддержали, болельщики написали: «Украинский родной язык – Петракова». Я даже сам засмеялся…», – сказал Петраков.

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