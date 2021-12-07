«Многие журналисты меня оскорбляют». Петраков рассказал о конфликте со СМИ

Тренер сборной Украины Александр Петраков считает, что многие журналисты настроены против него. По этой причине наставник перестал читать СМИ.
«Я вообще не тренер, если говорить о том, как меня судили журналисты в последние месяцы. И нахожусь здесь зря. Если люди постоянно оскорбляют меня и говорят гадости, то они оскорбляют и национальную сборную. Меня многие журналисты оскорбляют».
«Где я беру информацию? Я смотрел многие сайты, читал. Но обычные люди на улице меня останавливают, фотографируются. Говорят мне, что все хорошо относятся, а читать интернет не нужно».
«Я перестал читать интернет, чувствую себя великолепно», - сказал Петраков.
Источник — ПроФутбол
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Адекватные болельщики всегда за сборную, тренера, игроков.
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В основном это лакеи и пиявки, сидящие на финансировании каких-то олигархов, агентов и других не очень моральных и порядочных людей с деньгами.
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Критика - это нормально. Если там есть конструктив, анализ показателей и попытка глубоко разобраться в ситуации с авторским видением, искренним подходом, который никогда не идеален, но всегда уникален.
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Александр Васильевич, вы уже свой план-минимум выполнили. Все остальное, это только бонусы, как вам, игрокам, так и болельщикам.
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