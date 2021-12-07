«Многие журналисты меня оскорбляют». Петраков рассказал о конфликте со СМИ

Тренер сборной Украины Александр Петраков считает, что многие журналисты настроены против него. По этой причине наставник перестал читать СМИ.

«Я вообще не тренер, если говорить о том, как меня судили журналисты в последние месяцы. И нахожусь здесь зря. Если люди постоянно оскорбляют меня и говорят гадости, то они оскорбляют и национальную сборную. Меня многие журналисты оскорбляют».

«Где я беру информацию? Я смотрел многие сайты, читал. Но обычные люди на улице меня останавливают, фотографируются. Говорят мне, что все хорошо относятся, а читать интернет не нужно».

«Я перестал читать интернет, чувствую себя великолепно», - сказал Петраков.