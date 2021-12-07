«Многие журналисты меня оскорбляют». Петраков рассказал о конфликте со СМИ

Наставник сборной Украины перестал читать интернет

  • 07.12.2021 15:20
  • 2010 просмотров
  • 10 комментариев
«Многие журналисты меня оскорбляют». Петраков рассказал о конфликте со СМИ
© uaf.ua

Тренер сборной Украины Александр Петраков считает, что многие журналисты настроены против него. По этой причине наставник перестал читать СМИ.

«Я вообще не тренер, если говорить о том, как меня судили журналисты в последние месяцы. И нахожусь здесь зря. Если люди постоянно оскорбляют меня и говорят гадости, то они оскорбляют и национальную сборную. Меня многие журналисты оскорбляют».

«Где я беру информацию? Я смотрел многие сайты, читал. Но обычные люди на улице меня останавливают, фотографируются. Говорят мне, что все хорошо относятся, а читать интернет не нужно».

«Я перестал читать интернет, чувствую себя великолепно», - сказал Петраков.

Источник — ПроФутбол

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    u6464u
    u6464u, 07.12.2021 15:30
    +11
    Не суди по этим продажным СМИ народ Петраков за тебя , и это самая большая награда Васильевич за тебя, удачи.
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    PFCLviv
    PFCLviv, 07.12.2021 15:59
    +6
    Удачі, тренер!
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    alexderjav
    alexderjav, 07.12.2021 16:18
    +2
    narytnyk, 07.12.2021 15:25
    Сам ведь все начал, незачем было по ток шоу сор с раздевалки выносить, молчание золото
    Тебя постоянно грузят из каждого утюга, а ты должен сидеть и молчать?
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    oenergo.com
    oenergo.com, 07.12.2021 16:37 (изменен)
    +1
    Александр Васильевич, ну Вы же взрослый человек, должны понимать нашу действительность. Журналюшки по определению отдельная категория, которая не может жить без хозяина, отсюда и отношение. На ресурсах тоже полно платных тролей, которые с десятков аккаунтов создадут любой фон.
    Адекватные болельщики всегда за сборную, тренера, игроков.
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    alefteev77
    online
    alefteev77, 07.12.2021 15:46 (изменен)
    +1
    В Украине (как и вообще в мире) осталось мало настоящих (честных и профессиональных) журналистов, как спортивных, так и политических, общественных.
    -
    В основном это лакеи и пиявки, сидящие на финансировании каких-то олигархов, агентов и других не очень моральных и порядочных людей с деньгами.
    -
    Критика - это нормально. Если там есть конструктив, анализ показателей и попытка глубоко разобраться в ситуации с авторским видением, искренним подходом, который никогда не идеален, но всегда уникален.
    -
    Александр Васильевич, вы уже свой план-минимум выполнили. Все остальное, это только бонусы, как вам, игрокам, так и болельщикам.
    Ссылка
    Артем Дима футболист
    online
    Артем Дима футболист, 07.12.2021 16:46
    0
    Эй журналисты! Перестаньте оскорблять и унижать мужика! Ну что за булинг, это просто какое-то преследование и моральное уничтожение! Кто вам дал команду? За что его оскорбляете?
    Ссылка
    joytok
    online
    joytok, 07.12.2021 15:50
    -2
    Та они и на Зеленского тюльку гонят по полной.)
    Ссылка
    -smart--Forever
    online
    -smart--Forever, 07.12.2021 15:42
    -4
    Влетишь Шотландцам - вообще смешают с грязью
    Ссылка
    terhoha
    terhoha, 07.12.2021 15:57
    -6
    Дитячий садочок. Принцеса образилась на журналістів.
    Ссылка
    narytnyk
    narytnyk, 07.12.2021 15:25
    -8
    Сам ведь все начал, незачем было по ток шоу сор с раздевалки выносить, молчание золото
    Ссылка
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