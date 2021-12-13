БУЯЛЬСКИЙ: «Если будут новые футболисты – будем прогрессировать»

Полузащитник «Динамо» – о ничьей с «Зарей»

  • 13.12.2021 11:09
  • 762 просмотра
  • 5 комментариев
БУЯЛЬСКИЙ: «Если будут новые футболисты – будем прогрессировать»
© ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский

Один из лидеров «Динамо» Виталий Буяльский прокомментировал ничью с «Зарей» (1:1).
 
- «Заря» в первом тайме переходила центр поля 1-2 раза. Мы забили и доминировали. А во втором тайме все перевернулось, соперник создал много моментов. Не наелись ли мы футболом? Буду говорит про себя. Я нормально себя чувствовал. Во время чемпионата были некоторые повреждения, но все было нормально. А вот ребята, которые были на Евро, и у них фактически не было отпуска... Мне кажется, что им нужен отдых.
 
- Луческу вывел команду на крутой уровень, а сейчас она немного перестала прогрессировать. Футболисты уперлись в потолок своих возможностей?
- Сложно сказать. Думаю, что если буду новые футболисты, то каждый игрок будет прогрессировать. Без конкуренции сложно в любом виде спорта.
 
- Один гол и одно очко в Лиге чемпионов - это уровень «Динамо» или провал?
- Была сложная группа, где-то не повезло. С «Бенфикой» дома и на выезде. Плюс проиграли дома «Барселоне». Но игра забывается, а результат остается. Результатом мы недовольны.
 
- Что пожелаешь преданным поклонникам «Динамо» на Новый год?
- Чтобы они приходили на стадион поддерживать нас, а не угнетать команду. Здоровья в новом году и удачи все.

Источник — FootballHub

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Владимир Пидвирный
    Владимир Пидвирный, 13.12.2021 11:51
    +1
    Віталій ви просто зажерлись. Маєте шалені бабки як для України, де вам до гри. Зоря показала на що ви здатні. Два роки стоїте на одному місці, прогресу нуль.
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    mayakovskiy1
    mayakovskiy1, 13.12.2021 11:18
    +1
    поржал очень над фразой "Луческу вывел команду на крутой уровень". В чем крутость, можно уточнить? В победах над Минаем и Рухом в чемпе и Ференцварошем в еврокубках? Ни Шахту ни тем более сильные европейские клубы Динамо не может победить.
    Каждый год от мертвой Шахты по 0-3
    Ссылка
    kortizol163456
    kortizol163456, 13.12.2021 11:58
    0
    верните Калитвенцева из чернодупля, Дынамо конкуренции не хватает
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    Calm
    online
    Calm, 13.12.2021 11:47 (изменен)
    -1
    не, ну по сравнению с эрой хацкевичей - михайличенок , уровень действительно неплохой
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    FunnyCat_____
    FunnyCat_____, 13.12.2021 11:33
    -2
    mayakovskiy1, 13.12.2021 11:18
    поржал очень над фразой "Луческу вывел команду на крутой уровень". В чем крутость, можно уточнить? В победах над Минаем и Рухом в чемпе и Ференцварошем в еврокубках? Ни Шахту ни тем более сильные европейские клубы Динамо не может победить.
    Каждый год от мертвой Шахты по 0-3
    Сколько трофеев у шахты в прошлом сезоне ?, а сколько у Динамо
    Сейчас всем сайтом поржем
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