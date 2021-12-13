БУЯЛЬСКИЙ: «Если будут новые футболисты – будем прогрессировать»

Один из лидеров «Динамо» Виталий Буяльский прокомментировал ничью с «Зарей» (1:1).



- «Заря» в первом тайме переходила центр поля 1-2 раза. Мы забили и доминировали. А во втором тайме все перевернулось, соперник создал много моментов. Не наелись ли мы футболом? Буду говорит про себя. Я нормально себя чувствовал. Во время чемпионата были некоторые повреждения, но все было нормально. А вот ребята, которые были на Евро, и у них фактически не было отпуска... Мне кажется, что им нужен отдых.



- Луческу вывел команду на крутой уровень, а сейчас она немного перестала прогрессировать. Футболисты уперлись в потолок своих возможностей?

- Сложно сказать. Думаю, что если буду новые футболисты, то каждый игрок будет прогрессировать. Без конкуренции сложно в любом виде спорта.



- Один гол и одно очко в Лиге чемпионов - это уровень «Динамо» или провал?

- Была сложная группа, где-то не повезло. С «Бенфикой» дома и на выезде. Плюс проиграли дома «Барселоне». Но игра забывается, а результат остается. Результатом мы недовольны.



- Что пожелаешь преданным поклонникам «Динамо» на Новый год?

- Чтобы они приходили на стадион поддерживать нас, а не угнетать команду. Здоровья в новом году и удачи все.