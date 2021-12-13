Рейтинг ATP. Приходько поднялся на 162 позиции

Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала обновленный рейтинг.



В первой сотне изменений практически нет. Состав топ-10 остался без изменений.



Топ-10 рейтинга ATP





Что касается украинцев, то наибольшего прогресса достиг Олег Приходько, который сенсационно дошел до финала на Челленджере в Анталье. У него +162 позиции.



Украинцы в топ-750 рейтинга ATP