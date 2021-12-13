Рейтинг WTA. Снигур потеряла десять позиций, Козлова сменила фамилию

Женская теннисная ассоциация опубликовала новый рейтинг.

Во время паузы на проведения больших турниров изменения в первой сотне незначительные. В первой десятке их нет.



Топ-10 рейтинга WTA





Что касается украинок, то Дарья Снигур потеряла десять строчек, у всех остальных изменения если и есть, то небольшие.

Катерина Козлова на сайте WTA уже записана под фамилией мужа – Байндль.

Украинки в рейтинге WTA