Рейтинг WTA. Снигур потеряла десять позиций, Козлова сменила фамилию

Женская теннисная ассоциация опубликовала новый рейтинг.
Во время паузы на проведения больших турниров изменения в первой сотне незначительные. В первой десятке их нет.
Топ-10 рейтинга WTA
Что касается украинок, то Дарья Снигур потеряла десять строчек, у всех остальных изменения если и есть, то небольшие.
Катерина Козлова на сайте WTA уже записана под фамилией мужа – Байндль.
Украинки в рейтинге WTA
Источник — Sport.ua
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