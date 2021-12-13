Рейтинг WTA. Снигур потеряла десять позиций, Козлова сменила фамилию

До начала нового сезона в первой десятке изменений не будет

  • 13.12.2021 10:30
  • 296 просмотров
  • 0 комментариев
Рейтинг WTA. Снигур потеряла десять позиций, Козлова сменила фамилию
© ФТУ. Дарья Снигур

Женская теннисная ассоциация опубликовала новый рейтинг.

Во время паузы на проведения больших турниров изменения в первой сотне незначительные. В первой десятке их нет.
 
Топ-10 рейтинга WTA  


 
Что касается украинок, то Дарья Снигур потеряла десять строчек, у всех остальных изменения если и есть, то небольшие.

Катерина Козлова на сайте WTA уже записана под фамилией мужа – Байндль.

Украинки в рейтинге WTA  

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности