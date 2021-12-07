Катерина Козлова вышла замуж и будет выступать под другой фамилией

Украинская теннисистка Катерина Козлова вышла замуж за бывшего немецкого хоккеиста Михаэля Байндля.
Украинка познакомилась с 35-летним немецким спортсменом через своего наставника Кристофера Каса, который пригласил Байндля поработать с ней в качестве тренера по физической подготовке. У пары начались отношения в 2020 году.
Михаэль завершил свою 15-летнюю карьеру профессионального хоккеиста в 34 года и, имея степень бакалавра как специалист по фитнесу, занимается физической подготовкой других спортсменов. Байндль тренирует хоккейную команду «TEV Miesbach», а также несколько лет играет в теннис и принимает участие в матчах на клубном уровне.
После свадьбы Катерина Козлова приняла решение выступать в WTA-туре под фамилией супруга. Украинка, занимающая 144 место в рейтинге WTA, находится в предварительных заявках турнира в Мельбурне и Australian Open.
Источник — Большой теннис Украины
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