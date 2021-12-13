ХАВИ: «Хотим выйти в первую четверку Ла Лиги, но будет непросто»

В матче 17-го тура чемпионата Испании «Осасуна» и «Барселона» сыграли вничью (2:2). Главный тренер каталонской команды Хави высказался о текущей ситуации.

«Одного очка недостаточно, осталось неприятное послевкусие. При счете 2:1 мы должны были контролировать мяч, но не удалось. Нам следовало действовать хладнокровно, сопернику удалось нас прижать.

Наша цель — продолжать конкурировать. Мы хотим войти в первую четверку Ла Лиги, но это будет непросто», — сказал Хави.

«Барселона» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.