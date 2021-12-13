ХАВИ: «Хотим выйти в первую четверку Ла Лиги, но будет непросто»

«Барселона» проводит сложный сезон

  • 13.12.2021 09:56
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ХАВИ: «Хотим выйти в первую четверку Ла Лиги, но будет непросто»
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 17-го тура чемпионата Испании «Осасуна» и «Барселона» сыграли вничью (2:2). Главный тренер каталонской команды Хави высказался о текущей ситуации.

«Одного очка недостаточно, осталось неприятное послевкусие. При счете 2:1 мы должны были контролировать мяч, но не удалось. Нам следовало действовать хладнокровно, сопернику удалось нас прижать.

Наша цель — продолжать конкурировать. Мы хотим войти в первую четверку Ла Лиги, но это будет непросто», — сказал Хави.

«Барселона» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Источник — Marca

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