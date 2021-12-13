Тренер Бенфики: «После матча с Динамо у Яремчука были мышечные боли»

Нападающий сборной Украины и «Бенфики» Роман Яремчук не попал в заявку своей команды в матче 14-го тура чемпионата Португалии против «Фамаликаны» (4:1).

Наставник «Бенфики» Жорже Жезуш сообщил, что у украинца есть проблемы со здоровьем.

«У Яремчука после матча Лиги чемпионов с киевским «Динамо» были мышечные боли, и он не тренировался с нами в течение недели. Его также не будет и по ходу нашего выезда на несколько дней. Возможно, он сможет восстановиться к игре с «Ковильяном» (15 декабря), но я в этом сомневаюсь», - сказал Жезуш.

Роман Яремчук в этом сезоне сыграл 18 матчей за «Бенфику», забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Дженоа» хочет подписать Яремчука.