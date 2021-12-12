Яремчук заинтересовал Дженоа. На радарах клуба еще три украинца

Итальянский «Дженоа», главным тренером которого является Андрей Шевченко, всерьез заинтересован в усилении в январское трансферное окно своего атакующего потенциала.

Одним из вариантом для «грифонов» является форвард «Бенфики» и национальной сборной Украины Роман Яремчук. Его контракт оценивается в 15 миллионов евро, и эта сумма не должна стать проблемой для «Дженоа».

Также генуэзцы продолжают интересоваться еще тремя украинцами – Андреем Ярмоленко из «Вест Хэма», а также Денисом Поповым и Виталием Миколенко из «Динамо».

Ранее Андрей Шевченко говорил, что «Дженоа» не может приглашать футболистов, у которых нет паспорта страны-члена ЕС.