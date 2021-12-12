Яремчук заинтересовал Дженоа. На радарах клуба еще три украинца

Проблема в том, что подписать игроков без паспорта страны ЕС «грифоны» не могут

  • 12.12.2021 17:12
  • 1400 просмотров
  • 10 комментариев
Яремчук заинтересовал Дженоа. На радарах клуба еще три украинца
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук (справа)

Итальянский «Дженоа», главным тренером которого является Андрей Шевченко, всерьез заинтересован в усилении в январское трансферное окно своего атакующего потенциала.

Одним из вариантом для «грифонов» является форвард «Бенфики» и национальной сборной Украины Роман Яремчук. Его контракт оценивается в 15 миллионов евро, и эта сумма не должна стать проблемой для «Дженоа».

Также генуэзцы продолжают интересоваться еще тремя украинцами – Андреем Ярмоленко из «Вест Хэма», а также Денисом Поповым и Виталием Миколенко из «Динамо».

Ранее Андрей Шевченко говорил, что «Дженоа» не может приглашать футболистов, у которых нет паспорта страны-члена ЕС.

Источник — FantaMaster

(22 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Vadum Hrynchuk
    online
    Vadum Hrynchuk, 12.12.2021 17:30
    +2
    Народ, ви чого? Робите одну статтю про трьох українців, потім ще одну, окрему, про неможливість підписання гравців без паспорту ЄС. Як діти малі
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    steelmaker
    steelmaker, 12.12.2021 17:25
    +1
    Calm, 12.12.2021 17:24
    Яремчука не потянут финансово
    а ты новый бухгалтер Дженоа? Написано же, что для клуба 15 миллионов - не проблема. Проблема в паспорте, скорее.
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    katun2
    katun2, 12.12.2021 17:25
    +1
    Только Яремчука совершенно не интересовало Дженоа !
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    dd dent
    online
    dd dent, 12.12.2021 17:18
    +1
    Ой ли.
    Ссылка
    Віталій Возняк
    online
    Віталій Возняк, 12.12.2021 17:29 (изменен)
    0
    Savchuk, 12.12.2021 17:21
    нафіга йому це болото, грає в хорошій команді, завжди в єврокубках
    Та як сказати - тільки ціла серія виданих ігор була така, що вже й в основі міг не з'являтись через успішніших конкурентів на позиції форварда. Що в Бенфіці, що в Дженоа потрібно пахати, а не бути на вістрі і чекати, коли партнери викладуть м'яч на блюдечку.
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    umnuy2
    umnuy2, 12.12.2021 17:29
    0
    Летят утки
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    BekXan
    BekXan, 12.12.2021 17:28
    0
    Яремчук прям спит и видит как он будет играть в Дженоа..Шо вы курите спорт уа?Зачем ересь копипастить?
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    Calm
    Calm, 12.12.2021 17:24
    0
    Яремчука не потянут финансово
    Ссылка
    Savchuk
    Savchuk, 12.12.2021 17:21
    0
    нафіга йому це болото, грає в хорошій команді, завжди в єврокубках
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 12.12.2021 17:19
    0
    Зачем ему это надо???
    Из ЛЧ в Серию В ?
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