Жерар ПИКЕ: «Мы находимся в критической ситуации»

В матче 17-го тура чемпионата Испании «Осасуна» и «Барселона» сыграли вничью (2:2). Защитник Жерар Пике высказался о текущей ситуации в клубе.

«Мы находимся в критической ситуации, требуется срочно начать побеждать. Прямо сейчас мы должны думать в краткосрочной перспективе, о следующей игре. Не сомневаюсь, что эти молодые игроки будут очень важны для клуба, но сейчас нет ничего важнее победы», — сказал Пике.

«Барселона» находится на 8-м месте в таблице Ла Лиги.