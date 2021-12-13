Жерар ПИКЕ: «Мы находимся в критической ситуации»

В матче 17-го тура чемпионата Испании «Осасуна» и «Барселона» сыграли вничью (2:2). Защитник Жерар Пике высказался о текущей ситуации в клубе.
«Мы находимся в критической ситуации, требуется срочно начать побеждать. Прямо сейчас мы должны думать в краткосрочной перспективе, о следующей игре. Не сомневаюсь, что эти молодые игроки будут очень важны для клуба, но сейчас нет ничего важнее победы», — сказал Пике.
«Барселона» находится на 8-м месте в таблице Ла Лиги.
Источник — Marca
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