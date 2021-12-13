Луческу сказал, когда Динамо выйдет из отпуска

Команда идет на зимний перерыв на втором месте

  • 13.12.2021 07:26
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Луческу сказал, когда Динамо выйдет из отпуска
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу после ничьей в матче 18-го тура против «Зари» (1:1) сказал, когда его команда выйдет из отпуска.

«13 января собираемся, с 14 по 16 число тренируемся в Киеве, 17-го вылетаем в Испанию на 10 дней. После этого этапа возвращаемся на несколько дней домой, после чего с перерывом на несколько дней нас ждет еще два сбора в Турции», - сказал Луческу.

Отметим, что 13 декабря Луческу проведет встречу с президентом «Динамо» Игорем Суркисом.

Источник — ФК Динамо Киев

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