Луческу сказал, когда Динамо выйдет из отпуска

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу после ничьей в матче 18-го тура против «Зари» (1:1) сказал, когда его команда выйдет из отпуска.

«13 января собираемся, с 14 по 16 число тренируемся в Киеве, 17-го вылетаем в Испанию на 10 дней. После этого этапа возвращаемся на несколько дней домой, после чего с перерывом на несколько дней нас ждет еще два сбора в Турции», - сказал Луческу.

Отметим, что 13 декабря Луческу проведет встречу с президентом «Динамо» Игорем Суркисом.