16-й тур
Кристал Пэлас
3 : 1
Эвертон
12.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Кристал Пэлас – Эвертон – 3:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

  • 13.12.2021 05:35
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Кристал Пэлас – Эвертон – 3:1. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» выиграл у «Эвертона» со счетом 3:1.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Конор Галлахер (Кристал Пэлас).
70' ГОЛ ! Мяч забил Хосе-Саломон Рондон (Эвертон).
62' ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Томкинс (Кристал Пэлас).
41' ГОЛ ! Мяч забил Конор Галлахер (Кристал Пэлас).

Источник — Setanta Sports Ukraine

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