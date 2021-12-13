Кристал Пэлас – Эвертон – 3:1. Видео голов и обзор матча

В матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» выиграл у «Эвертона» со счетом 3:1.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Конор Галлахер (Кристал Пэлас).
|70'
|ГОЛ ! Мяч забил Хосе-Саломон Рондон (Эвертон).
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Томкинс (Кристал Пэлас).
|41'
|ГОЛ ! Мяч забил Конор Галлахер (Кристал Пэлас).
Источник — Setanta Sports Ukraine
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