Юрий МОРОЗ: «Вымученная, трудовая, рабочая победа»

Главный тренер одесского «Черноморца» Юрий Мороз прокомментировал победу над «Металлистом 1925» (2:1) в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги.

«Я бы хотел поздравить болельщиков с этой первой победой. Долго они ее ждали, так же как и мы. Это вымученная, трудовая, рабочая победа. Сегодня «Металлист 1925» создал нам очень много трудностей.

Быстрые мячи, которые мы забили, они нас немного успокоили. Второй тайм ребята больше играли на удержание. Отдали инициативу полностью, искали свои моменты в контратаке.

Пенальти в наши ворота был. «Металлист 1925» взвинтил скорость. Наши ребята не успевали за соперником и получили этот пенальти», - сказал Мороз.