Юрий МОРОЗ: «Вымученная, трудовая, рабочая победа»

Наставник «Черноморца» – о матче с «Металлистом 1925»

  • 13.12.2021 05:18
  • 110 просмотров
  • 0 комментариев
Юрий МОРОЗ: «Вымученная, трудовая, рабочая победа»
© Футбол 1/2/3. Юрий Мороз

Главный тренер одесского «Черноморца» Юрий Мороз прокомментировал победу над «Металлистом 1925» (2:1) в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги.

«Я бы хотел поздравить болельщиков с этой первой победой. Долго они ее ждали, так же как и мы. Это вымученная, трудовая, рабочая победа. Сегодня «Металлист 1925» создал нам очень много трудностей.

Быстрые мячи, которые мы забили, они нас немного успокоили. Второй тайм ребята больше играли на удержание. Отдали инициативу полностью, искали свои моменты в контратаке.

Пенальти в наши ворота был. «Металлист 1925» взвинтил скорость. Наши ребята не успевали за соперником и получили этот пенальти», - сказал Мороз.

Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности