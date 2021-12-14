Во вторник, 14 декабря, состоится матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Брентфорд» на домашнем стадионе «Брентфорд Коммьюнити» примет «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по Киеву.

Брентфорд

Футбольный клуб «Брентфорд» был основан в далеком 1889 году, однако в Премьер-лиге ранее не играл, поскольку она была основана 27 мая 1992-го. Большую часть своей 132-летней истории «пчелы» скитались по низшим дивизионам, и вот наконец-то им удалось прийти к своей цели.

Команда датского специалиста Томаса Франка по итогам сезона 2020/21 заняла третье место в Чемпионшипе, набрав 87 очков, после чего стала победителем плей-офф за выход в АПЛ, где обыграла «Борнмут» (0:1, 3:1) и «Суонси Сити» (2:0). Теперь же «Брентфорд» постарается закрепиться среди элиты. Пока получается неплохо: набрано 20 очков за 16 туров, с которыми «Брентфорд» занимает десятую строчку турнирной таблицы.

Манчестер Юнайтед

«Красные дьяволы» нынешний сезон начали очень неплохо, однако затем их настигла полоса неудач, которая привела к изменениям на тренерском мостике. Последней каплей в чаше терпения руководства клуба стало разгромное поражение от «Уотфорда» (1:4), который является аутсайдером чемпионата, после чего Уле-Гуннар Сульшер незамедлительно был отправлен в отставку.

Новым главным тренером стал Ральф Рангник, известный по работе с целым рядом клубов немецкой Бундеслиги. Под руководством 63-летнего специалиста «Манчестер Юнайтед» успел выиграть три матча в АПЛ, а также сыграть вничью со швейцарским «Янг Бойз» (1:1) в Лиге чемпионов. Впрочем, та ничья не помешала МЮ выйти в 1/8 финала турнира с первого места. В английском чемпионате клуб занимает 5 место с 27 очками в активе.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Манчестер Юнайтед» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.95 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Брентфорд»: Фернандес – Соренсен, Гуди, Янссон, Хенри, Джанелт, Нергор, Каньос, Баптист, Мбеумо, Висса.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа – Ван Биссака, Шоу, Магуайр, Байи, Фред, Мактоминай, Бруну Фернандеш, Санчо, Рэшфорд, Роналду.

14 декабря, вторник