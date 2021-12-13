Игорь КОСТЮК: «Просили ребят уйти в отпуск с хорошим настроением»

Старший тренер «Динамо» U19 Игорь Костюк подвел итоги победной встречи с «Зарей» (5:1), которая завершила игровую программу 2021 года, а также поделился ожиданиями от жеребьевки плей-офф Юношеской лиги УЕФА.

– Самба Диалло сегодня так себя показывал, чтобы поехать на сборы с первой командой?

– Я не думаю, что это является основной причиной. Сегодня команда провела матч на достаточно хорошем уровне. Понятно, что в начале и середине второго тайма был небольшой провал. То, что Самба забил два гола, – это заслуга всей команды. Сегодня вся команда была настроена и мотивирована закончить сезон на позитивной ноте. После досадного поражения от «Бенфики», сегодня мы просили ребят, чтобы с хорошим настроением уйти в отпуск. Быть максимально сконцентрированными, отдать все силы и показать в концовке все, что мы отрабатывали первую часть сезона.

– Диалло находится на карандаше у первой команды?

– Это вопросы к тренерам первой команды. Мы выполняем свою работу, качественно готовим ребят. У нас в команде Диалло является одним из лидеров. У нас много таких игроков, в этом сезоне команда проявила себя очень хорошо. Какие игроки нужны главному тренеру, видят ли в них перспективу, подходят ли они под схему игры – об этом могут ответить только тренеры первой команды. Мы можем только охарактеризовать своих подопечных и дать рекомендации тренерам первой команды.

– Близниченко на позиции нападающего – это кадровая безысходность на сегодняшний день?

– Витя находится у нас уже два года. Он четко понимает, что в этой позиции делать и на сегодняшний день физически готов. Мы его там использовали, потому что он сегодня там был полезен. Попов и Горбач заболели, а Уваров еще не готов играть все 90 минут.

– Фото на поле, овации в раздевалке – так вы встречаете последний официальный матч?

– Считаю, что мы достойно провели футбольную осень, и приятно завершить на мажорной ноте, с победой. У ребят положительные эмоции, они уходят в отпуск, деля с «Шахтером» первое-второе места по потерянным очкам.

– Гаджук вышел сегодня в стартовом составе впервые в сезоне. Как оцените его действия?

– Видно, что Илья долго не играл, ему еще нужна игровая практика. К сожалению, состояние не позволяло ему быть полезным для нас. Но сегодня он достойно сыграл, закрыл эту позицию, потому что Бражко пропускал игру, и был одним из ключевых игроков на поле.

– Вам не показалось, что Диалло потянул на себя одеяло в моменте с нереализованным пенальти, когда забрал мяч и вызвался пробить?

– Ребята должны на поле сами понимать и решать такие моменты. Есть негласное правило: кого сбивают, тот не бьет пенальти. Наверное, в данном случае руководствовались этим. Я с лавочки подсказал, что Самба забил два гола, почему ему нельзя бить пенальти? Он мог бы сделать хет-трик. Но они должны сами решать эти моменты на поле, коммуницировать между собой, чтобы это не превращалось в перетягивание одеяла. Мы помним, что моменты, когда игроки забирают друг у друга мяч, присутствуют и в Премьер-лиге.

– Какого соперника вам хотелось бы получить в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА?

– Как я уже говорил, Шотландия – далеко, проблематично с визами. А так, все потенциальные соперники – сильные. Чемпионы Нидерландов, Италии, Словакии. Там нет слабых команд. Но со всеми можно играть, что мы показали осенью. Можно строить свою игру. У нас есть кадровые проблемы: три игрока основного состава будут пропускать игру. Будем искать им равноценные замены и стараться достойно выступить. Поедем на сборы, будем готовиться. Мы знаем, что сезон еще не будет в разгаре, нужна будет игровая практика. Это основная проблема. Что касается подготовки, то будем разговаривать с руководством. Думаю, будут созданы все условия, чтобы мы достойно подготовились к этим матчам.

– Когда команда выйдет из отпуска?

– Планируем собраться до первой команды, пройти медосмотр и включиться в работу. К сожалению, не знаем, какой будет погода. Будем планировать начало своего подготовительного цикла в манеже. Посмотрим, как ребята выйдут из отпуска и как выполнят программу. От этого будет зависеть, начнется ли сразу специальная работа. Пока новое покрытие, есть шероховатости в плане проблем с травмами. Есть небольшая проблема, потому что на тренировке перед «Бенфикой» два человека подвернули голеностопы. Нужно привыкать к новому покрытию, и исходя из этого уже будем планировать работу.