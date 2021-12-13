Луческу провел 400-й матч в чемпионатах Украины

Румынский тренер составил компанию Маркевичу и Павлову

  • 13.12.2021 02:55
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Луческу провел 400-й матч в чемпионатах Украины
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Матч против «Зари» (1:1) оказался 400-м для Мирчи Луческу в чемпионатах Украины. Он стал третьим тренером после Мирона Маркевича и Николая Павлова, достигшим этого рубежа. 356 игр в УПЛ румынский тренер провел с «Шахтером» и 44 - с «Динамо». Подопечные Мистера одержали в общей сложности 306 побед (76,5%), 57 встреч завершили вничью (14,25%) , 37 проиграли (9,25%), 923 мяча забили (в среднем - 2,31), 258 пропустили (в среднем - 0,65).

Юбилейные матчи Мирчи Луческу в чемпионатах Украины

Матч

Дата

Клуб Луческу

Соперник

Тренер

Счет

1-й

22.05.2004

Шахтер

Карпаты(д)

Мирон МАРКЕВИЧ

5:0

50-й

07.11.2005

Шахтер

Динамо (д)

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО

0:1

100-й

05.08.2007

Шахтер

Закарпатье (г)

Петр КУШЛЫК

1:0

150-й

19.04.2009

Шахтер

Металлург Д (г)

Николай КОСТОВ

2:1

200-й

23.10.2010

Шахтер

Ворскла (д)

Николай ПАВЛОВ

1:0

250-й

06.08.2012

Шахтер

Волынь (г)

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО

4:0

300-й

16.04.2014

Шахтер

Динамо (г)

Олег БЛОХИН

2:0

350-й

01.04.2016

Шахтер

Металлист (д)

Александр СЕВИДОВ

8:1

400-й

12.12.2021

Динамо

Заря (д)

Виктор СКРИПНИК

1:1

Топ-10 тренеров-гвардейцев чемпионатов Украины

 

Тренер 

Клубы 

Матчи

1. 

Мирон МАРКЕВИЧ 

Волынь (18), Карпаты (210), Кривбасс (20),

622

 

 

Металлург З (67), Металлист (256), Днепр (51)

  

2. 

Николай ПАВЛОВ 

Днепр (100), Динамо (12), Таврия (8), 

548

 

 

Ильичевец (296), Ворскла (132)

  

3. 

Мирча ЛУЧЕСКУ 

Шахтер (356), Динамо (44)

400

4. 

Виталий КВАРЦЯНЫЙ 

Волынь (330), Металлург З (10) 

340

5. 

Валерий ЯРЕМЧЕНКО 

Шахтер (202), Кремень (17), Металлург З (33),

297

 

 

Карпаты (22), Ильичевец (23)

  

6 .

Михаил ФОМЕНКО 

Динамо (32), Верес (7), ЦСКА (55), 

294

 

 

Металлист (105), Металлург З (15), Таврия (80)

  

7. 

Олег ТАРАН 

Кривбасс (217), Металлург З (56) 

273

8. 

Семен АЛЬТМАН 

Металлург Д (92), Черноморец (135), Таврия (30)

257

9. 

Вячеслав ГРОЗНЫЙ

Нива В (7), Днепр (44), Арсенал (72),

222
 

 

Металлург З (21), Говерла (78)

  

10.

Владимир ШАРАН

Закарпатье (16), Александрия (201), Карпаты (4)

221

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(1 голос)

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