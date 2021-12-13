Луческу провел 400-й матч в чемпионатах Украины

Матч против «Зари» (1:1) оказался 400-м для Мирчи Луческу в чемпионатах Украины. Он стал третьим тренером после Мирона Маркевича и Николая Павлова, достигшим этого рубежа. 356 игр в УПЛ румынский тренер провел с «Шахтером» и 44 - с «Динамо». Подопечные Мистера одержали в общей сложности 306 побед (76,5%), 57 встреч завершили вничью (14,25%) , 37 проиграли (9,25%), 923 мяча забили (в среднем - 2,31), 258 пропустили (в среднем - 0,65).
Юбилейные матчи Мирчи Луческу в чемпионатах Украины
|
Матч
|
Дата
|
Клуб Луческу
|
Соперник
|
Тренер
|
Счет
|
1-й
|
22.05.2004
|
Шахтер
|
Карпаты(д)
|
Мирон МАРКЕВИЧ
|
5:0
|
50-й
|
07.11.2005
|
Шахтер
|
Динамо (д)
|
Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО
|
0:1
|
100-й
|
05.08.2007
|
Шахтер
|
Закарпатье (г)
|
Петр КУШЛЫК
|
1:0
|
150-й
|
19.04.2009
|
Шахтер
|
Металлург Д (г)
|
Николай КОСТОВ
|
2:1
|
200-й
|
23.10.2010
|
Шахтер
|
Ворскла (д)
|
Николай ПАВЛОВ
|
1:0
|
250-й
|
06.08.2012
|
Шахтер
|
Волынь (г)
|
Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО
|
4:0
|
300-й
|
16.04.2014
|
Шахтер
|
Динамо (г)
|
Олег БЛОХИН
|
2:0
|
350-й
|
01.04.2016
|
Шахтер
|
Металлист (д)
|
Александр СЕВИДОВ
|
8:1
|
400-й
|
12.12.2021
|
Динамо
|
Заря (д)
|
Виктор СКРИПНИК
|
1:1
Топ-10 тренеров-гвардейцев чемпионатов Украины
|
|
Тренер
|
Клубы
|
Матчи
|
1.
|
Мирон МАРКЕВИЧ
|
Волынь (18), Карпаты (210), Кривбасс (20),
|
622
|
|
|
Металлург З (67), Металлист (256), Днепр (51)
|
2.
|
Николай ПАВЛОВ
|
Днепр (100), Динамо (12), Таврия (8),
|
548
|
|
|
Ильичевец (296), Ворскла (132)
|
3.
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Шахтер (356), Динамо (44)
|
400
|
4.
|
Виталий КВАРЦЯНЫЙ
|
Волынь (330), Металлург З (10)
|
340
|
5.
|
Валерий ЯРЕМЧЕНКО
|
Шахтер (202), Кремень (17), Металлург З (33),
|
297
|
|
|
Карпаты (22), Ильичевец (23)
|
6 .
|
Михаил ФОМЕНКО
|
Динамо (32), Верес (7), ЦСКА (55),
|
294
|
|
|
Металлист (105), Металлург З (15), Таврия (80)
|
7.
|
Олег ТАРАН
|
Кривбасс (217), Металлург З (56)
|
273
|
8.
|
Семен АЛЬТМАН
|
Металлург Д (92), Черноморец (135), Таврия (30)
|
257
|
9.
|
Вячеслав ГРОЗНЫЙ
|
Нива В (7), Днепр (44), Арсенал (72),
|
222
|
|
Металлург З (21), Говерла (78)
|
10.
|
Владимир ШАРАН
|
Закарпатье (16), Александрия (201), Карпаты (4)
|
221
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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