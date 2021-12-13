Луческу провел 400-й матч в чемпионатах Украины

Матч против «Зари» (1:1) оказался 400-м для Мирчи Луческу в чемпионатах Украины. Он стал третьим тренером после Мирона Маркевича и Николая Павлова, достигшим этого рубежа. 356 игр в УПЛ румынский тренер провел с «Шахтером» и 44 - с «Динамо». Подопечные Мистера одержали в общей сложности 306 побед (76,5%), 57 встреч завершили вничью (14,25%) , 37 проиграли (9,25%), 923 мяча забили (в среднем - 2,31), 258 пропустили (в среднем - 0,65).

Юбилейные матчи Мирчи Луческу в чемпионатах Украины

Матч Дата Клуб Луческу Соперник Тренер Счет 1-й 22.05.2004 Шахтер Карпаты(д) Мирон МАРКЕВИЧ 5:0 50-й 07.11.2005 Шахтер Динамо (д) Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО 0:1 100-й 05.08.2007 Шахтер Закарпатье (г) Петр КУШЛЫК 1:0 150-й 19.04.2009 Шахтер Металлург Д (г) Николай КОСТОВ 2:1 200-й 23.10.2010 Шахтер Ворскла (д) Николай ПАВЛОВ 1:0 250-й 06.08.2012 Шахтер Волынь (г) Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО 4:0 300-й 16.04.2014 Шахтер Динамо (г) Олег БЛОХИН 2:0 350-й 01.04.2016 Шахтер Металлист (д) Александр СЕВИДОВ 8:1 400-й 12.12.2021 Динамо Заря (д) Виктор СКРИПНИК 1:1

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