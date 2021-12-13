В матче 15-го тура немецкой Бундеслиги франкфуртский «Айнтрахт» на своем поле разгромил леверкузенский «Байер» со счетом 5:2.
События матча
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Джибриль Соу (Айнтрахт Ф).
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил Кристиян Якич (Айнтрахт Ф).
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Эван Н'Дика (Айнтрахт Ф).
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил Йеспер Линдстрём (Айнтрахт Ф).
|23'
|ГОЛ ! Мяч забил Тута (Айнтрахт Ф).
|22'
|ГОЛ ! С пенальти забил Патрик Шик (Байер).
|5'
|ГОЛ ! Мяч забил Патрик Шик (Байер).
Источник — Sport.ua
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