В матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Лестер» на своем поле разгромил «Ньюкасл» со счетом 4:0.
События матча
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Патсон Дака (Лестер).
|81'
|ГОЛ ! Мяч забил Юри Тилеманс (Лестер).
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Патсон Дака (Лестер).
|38'
|ГОЛ ! С пенальти забил Юри Тилеманс (Лестер).
Источник — Setanta Sports Ukraine
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