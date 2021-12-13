Интер отгрузил Кальяри 4 мяча. Лаутаро Мартинес оформил дубль

В матче 17-го тура чемпионата Италии.«Интер» победил «Кальяри» (4:0).
Дубль в составе победителей сделал Лаутаро Мартинес, хотя и не реализовал пенальти. Также отличились Алексис Санчес и Хакан Чалханоглу.
«Интер» набрал 40 очков и лидирует в Серии A.
Серия А. 17-й тур
Интер – Кальяри – 4:0
Голы: Мартинес, 29 (1:0). Санчес, 50 (2:0). Хакан Чалханоглу, 66 (3:0). Мартинес, 68 (4:0).
Нереализованный пенальти: Мартинес, 45.
Интер: Ханданович, Дюмфрис (Димарко, 72), де Врей, Шкриньяр, Бастони, Хакан Чалханоглу (Сенси, 76), Барелла, Брозович (Видаль, 72), Санчес, Мартинес (Сатриано, 73), Перишич (Санотти, 83).
Кальяри: Краньо, Годин, Касерес (Дзаппа, 71), Белланова, Далберт, Карбони (Оберт, 82), Марин, Дейола (Олива, 82), Грасси (Ликояннис, 59), Бальде (Паволетти, 71), Жоау Педру.
Предупреждения: Мартинес 33 – Краньо 43, Дейола 76.
Судья: Маркетти.
Сассуоло – Лацио – 2:1
Голы: Дзакканьи, 6 (0:1). Берарди, 63 (1:1). Распадори, 69 (2:1).
Наполи – Эмполи – 0:1
Гол: Кутроне, 70 (0:1).
Турнирная таблица чемпионата Италии
|87'
|Каан Айхан (Сассуоло) получает красную карточку.
|69'
|ГОЛ ! Мяч забил Джакомо Распадори (Сассуоло).
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Доменико Берарди (Сассуоло).
|7'
|ГОЛ ! Мяч забил Маттиа Дзакканьи (Лацио).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.