17-й тур
Сассуоло
2 : 1
Лацио
12.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Интер отгрузил Кальяри 4 мяча. Лаутаро Мартинес оформил дубль

После матча 17-го тура «Интер» набрал 40 очков и лидирует в Серии A

  • 13.12.2021 00:32
  • 94 просмотра
  • 1 комментарий
Интер отгрузил Кальяри 4 мяча. Лаутаро Мартинес оформил дубль
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 17-го тура чемпионата Италии.«Интер» победил «Кальяри» (4:0).

Дубль в составе победителей сделал Лаутаро Мартинес, хотя и не реализовал пенальти. Также отличились Алексис Санчес и Хакан Чалханоглу.

«Интер» набрал 40 очков и лидирует в Серии A.

Серия А. 17-й тур

Интер  Кальяри – 4:0

Голы: Мартинес, 29 (1:0). Санчес, 50 (2:0). Хакан Чалханоглу, 66 (3:0). Мартинес, 68 (4:0).

Нереализованный пенальти: Мартинес, 45.

Интер: Ханданович, Дюмфрис (Димарко, 72), де Врей, Шкриньяр, Бастони, Хакан Чалханоглу (Сенси, 76), Барелла, Брозович (Видаль, 72), Санчес, Мартинес (Сатриано, 73), Перишич (Санотти, 83).

Кальяри: Краньо, Годин, Касерес (Дзаппа, 71), Белланова, Далберт, Карбони (Оберт, 82), Марин, Дейола (Олива, 82), Грасси (Ликояннис, 59), Бальде (Паволетти, 71), Жоау Педру.

Предупреждения: Мартинес 33 – Краньо 43, Дейола 76.

Судья: Маркетти.

Сассуоло – Лацио – 2:1

Голы: Дзакканьи, 6 (0:1). Берарди, 63 (1:1). Распадори, 69 (2:1).

Наполи – Эмполи – 0:1

Гол: Кутроне, 70 (0:1).

Турнирная таблица чемпионата Италии

События матча
87' Каан Айхан (Сассуоло) получает красную карточку.
69' ГОЛ ! Мяч забил Джакомо Распадори (Сассуоло).
63' ГОЛ ! Мяч забил Доменико Берарди (Сассуоло).
7' ГОЛ ! Мяч забил Маттиа Дзакканьи (Лацио).

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 13.12.2021 00:49
    0
    Благодаря этому матчу Дженоа на одну строчку поднялся
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