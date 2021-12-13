КАБАЕВ: «Хотелось, чтобы Заря закончила эту часть сезона на 3-м месте»

Форвард луганской «Зари» Владислав Кабаев прокомментировал ничью в матче 18-го тура против «Динамо» (1:1):

«Я думаю, это была ничейная игра. Как у них были моменты, так и у нас. У меня был в конце момент, чтобы забить гол. У Егора Назарины был. Такая уже зимняя игра. Конечно, поле еще хорошее, погода нормальная для этого времени года.

Хотелось закончить эту часть сезона на 3-м месте, но у нас есть еще весенняя часть, будем догонять. Сыграли больше от обороны, потому что много было игр в еврокубках, чуть-чуть поднаелись. Но сегодня было видно желание, бежали до конца, не хотели проигрывать, хотели только выигрывать. Поэтому хорошая игра. Любой спортсмен выходит на такую игру побеждать. Как и у «Динамо», так и у «Зари». Но я думаю, закономерная ничья.

То, что сравняли счет – да, это характер. Не знаю, что тренер говорил в раздевалке, но все прекрасно понимали, что нам нужно было зацепиться хотя бы за очко, потому что «Днепр-1» впереди. Конечно, хотелось выйти из раздевалки и забить быстрый гол, пока «Динамо» чуть расслабилось. Это у нас получилось, потом был второй момент. Мы благодарны, что нас мужиками называют. Но это нужно от игры к игре доказывать каждый день. Сегодня мы доказали».