ФРАНКОВ: «Теперь – два месяца тягостных раздумий и пустопорожних дискуссий»

Футбольный журналист отреагировал на ничью между «Динамо» и «Зарей»

  • 12.12.2021 21:19
  • 1876 просмотров
  • 1 комментарий
ФРАНКОВ: «Теперь – два месяца тягостных раздумий и пустопорожних дискуссий»
© ФК Динамо Киев

Футбольный журналист Артем Франков прокомментировал ничью в игре 18-го тура между «Динамо» и «Зарей» (1:1):

«Ничья, чрезвычайно болезненная в свете того, что «Шахтер» проявил куда больше воли и свои три очка в ужасном, в целом, матче вырвал. Теперь – два месяца тягостных раздумий и пустопорожних дискуссий фанатов «Динамо» вокруг команды и главного тренера.

Два года назад-то было намного лучше, верно? Ну, когда из группы ЛЕ не вышли... Ностальжи!

Впрочем, если не иронизировать по поводу традиционно девичьей памяти болельщиков, то к игре Динамо и вправду накопилось вопросов, которые игра с Зарей жирно подчеркнула:

  • 1) кто виноват в том, что так и не удалось решить проблему форварда?
  • 2) почему у команды де-факто нет резерва не то что для усиления — для поддержания игры?!

Как-то так. Хорошо бы итоговую прессуху по первой части сезона, но это я уж размечтался...» 

Источник — Telegram

(16 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 12.12.2021 21:42
    +4
    Бла-бла-бла, это вам карма за «пенальти» с Александрий.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности