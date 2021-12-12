Футбольный журналист Артем Франков прокомментировал ничью в игре 18-го тура между «Динамо» и «Зарей» (1:1):

«Ничья, чрезвычайно болезненная в свете того, что «Шахтер» проявил куда больше воли и свои три очка в ужасном, в целом, матче вырвал. Теперь – два месяца тягостных раздумий и пустопорожних дискуссий фанатов «Динамо» вокруг команды и главного тренера.

Два года назад-то было намного лучше, верно? Ну, когда из группы ЛЕ не вышли... Ностальжи!

Впрочем, если не иронизировать по поводу традиционно девичьей памяти болельщиков, то к игре Динамо и вправду накопилось вопросов, которые игра с Зарей жирно подчеркнула:

1) кто виноват в том, что так и не удалось решить проблему форварда?

2) почему у команды де-факто нет резерва не то что для усиления — для поддержания игры?!

Как-то так. Хорошо бы итоговую прессуху по первой части сезона, но это я уж размечтался...»