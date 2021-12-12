СКРИПНИК: «Если бы до матча мне сказали про ничью – я бы сразу согласился»

Главный тренер «Зари» отметил, что возьмет счет 1:1 с собой в отпуск

  • 12.12.2021 20:59
  • 1287 просмотров
  • 1 комментарий
СКРИПНИК: «Если бы до матча мне сказали про ничью – я бы сразу согласился»
© dynamo.kiev.ua. Виктор Скрипник

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник на послематчевой пресс-конференции прокомментировал ничью в игре 18-го тура против «Динамо» (1:1):

«Когда встречаешься с киевским «Динамо» на выезде и завершаешь матч со счетом 1:1, то как бы ты ни играл, это будет положительным результатом, потому что Киев есть Киев. Сегодня обе команды после матчей в еврокубках были уставшими. И характер, и желание были сегодня обоюдными. Возможно, мы не так агрессивно сейчас играем, как того хотелось бы нашим болельщикам. Мы сегодня сознательно играли вторым номером, сознательно отдали инициативу сопернику, но искали шансы впереди.

После гола в раздевалку мы нашли в себе силы бежать вперед. И при счете 1:1 у нас были шансы. Но не надо гневить Бога, тем более, что и у «Динамо» тоже были возможности забить второй мяч. Мы довольны тем, что имеем. 1:1 – достойный для нас результата, мы с удовольствием возьмем его с собой в отпуск. «Динамо» есть «Динамо».

Если бы до матча мне кто-то сказал, что мы сегодня сыграем вничью, я бы сразу согласился, чтобы так и произошло. Да, сегодня были нереализованные моменты, но я доволен своей командой. Повторюсь, мы искали шансы впереди даже при счете 1:1. Пытались, хотели. Так что нам за этот матч не стыдно».

Источник — Динамо Киев от Шурика

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    joytok
    online
    joytok, 12.12.2021 21:44
    0
    А после первого тайма и подавно.
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