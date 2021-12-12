ЛУЧЕСКУ: «Мы нанесли 27 ударов по воротам. Но игроки спешили и суетились»

Главный тренер «Динамо» прокомментировал ничью в матче против «Зари»

  • 12.12.2021 20:41
  • 1168 просмотров
  • 6 комментариев
ЛУЧЕСКУ: «Мы нанесли 27 ударов по воротам. Но игроки спешили и суетились»
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал ничью в матче 18-го тура против «Зари» (1:1):

«У нас были возможности забить на протяжении всей игры, каждые 3 минуты создавались хорошие моменты. Мы нанесли 27 ударов по воротам. Проблема была в том, что мы спешили и суетились, не было баланса между атакой и средней линией. Соперник использовал контратаку и наши позиционные ошибки в обороне.

Считаю, что на Сидорчуке был пенальти, и никто меня не убедит в том, что в этом моменте не было 11-метрового в нашу пользу. Был удар сзади. Если смотреть момент в динамике, то человек не может специально так упасть, даже если захочет.

В матче с «Ворсклой» в наши ворота назначили пенальти, которого не было, и мы тоже потеряли очки. Чемпионат настолько равный, что такие ошибки могут решить не только исход поединка, но и исход всего чемпионата.

Почему Пасхал (главный арбитр) и Монзуль (арбитр VAR) не увидели пенальти? Это проблема судейства. В прошлом году этот арбитр отсудил нашу последнюю игру с «Колосом», которая закончилась со счетом 2:2, с большим количеством ошибок. То же самое было и сегодня».

Источник — ПроФутбол

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    odiniznashih
    odiniznashih, 12.12.2021 21:38
    +2
    По статистике 6 ударов в створ и 10 мимо. Где 27? Там же где и пенальти
    Ссылка
    odiniznashih
    odiniznashih, 12.12.2021 21:35
    +2
    Любители пенальти.
    А без них не получается?
    Ссылка
    alekos59
    alekos59, 12.12.2021 21:46
    0
    Пора и суркисам что то промямлить. Или бабло заканчивается?
    Ссылка
    joytok
    online
    joytok, 12.12.2021 21:42
    -1
    Их волновала Монзуль на ВАР.
    Ссылка
    CheMP
    CheMP, 12.12.2021 21:02
    -1
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 12.12.2021 21:43
    -3
    Ссылка
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