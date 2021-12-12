ЛУЧЕСКУ: «Мы нанесли 27 ударов по воротам. Но игроки спешили и суетились»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал ничью в матче 18-го тура против «Зари» (1:1):

«У нас были возможности забить на протяжении всей игры, каждые 3 минуты создавались хорошие моменты. Мы нанесли 27 ударов по воротам. Проблема была в том, что мы спешили и суетились, не было баланса между атакой и средней линией. Соперник использовал контратаку и наши позиционные ошибки в обороне.

Считаю, что на Сидорчуке был пенальти, и никто меня не убедит в том, что в этом моменте не было 11-метрового в нашу пользу. Был удар сзади. Если смотреть момент в динамике, то человек не может специально так упасть, даже если захочет.

В матче с «Ворсклой» в наши ворота назначили пенальти, которого не было, и мы тоже потеряли очки. Чемпионат настолько равный, что такие ошибки могут решить не только исход поединка, но и исход всего чемпионата.

Почему Пасхал (главный арбитр) и Монзуль (арбитр VAR) не увидели пенальти? Это проблема судейства. В прошлом году этот арбитр отсудил нашу последнюю игру с «Колосом», которая закончилась со счетом 2:2, с большим количеством ошибок. То же самое было и сегодня».