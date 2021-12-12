НАЗАРИНА: «Мы могли реализовать моменты и уехать из Киева с тремя очками»

Полузащитник луганской «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал ничью в матче 18-го тура против «Динамо» (1:1):

«В принципе, одно очко – это тоже неплохо, но какой-то осадочек остался, потому что при счете 1:1 у нас были хорошие моменты, которые мы могли реализовать и уехать даже с тремя очками. Могли и пропустить. Всегда хочется большего. Одно очко в копилку – я считаю, тоже хороший результат.

У нас тяжелый календарь, но мы уже привыкли играть с таким календарем. В прошлом году мы выиграли 7 или 8 матч подряд, в этом году выиграли 6 матчей подряд. Это жизнь футболиста, приятно играть в таком ритме в еврокубках. Это то, к чему стремится любой футболист, поэтому это приятная усталость.

Мы в раздевалке договорились, что у нас осталось 45–50 последних минут в этом году, поэтому нужно отдать все на поле. Мы вышли на второй тайм, сразу же забили гол. Создали еще один голевой момент, но, к сожалению, не смогли его реализовать. Считаю, было интересно всем болельщикам.

Я Аллахьяру сказал перед игрой, что если это его последний матч, надо забивать. По-другому уезжать нельзя. Так и получилось. Он забил, молодец».