Сергей СИДОРЧУК: «Не помню, чтобы Заря оборонялась такими силами»

Капитан «Динамо» – о потере лидерства в чемпионате

  • 12.12.2021 20:17
  • 764 просмотра
  • 1 комментарий
Сергей СИДОРЧУК: «Не помню, чтобы Заря оборонялась такими силами»
© ФК Динамо Киев. Сергей Сидорчук

Капитан «Динамо» Сергей Сидорчук прокомментировал заключительный матч в 2021 году – против луганской «Зари» (1:1).
 
- 27 ударов, из которых 12 в створ ворот, у «Динамо» - против 6-ти и 4-х у «Зари». Чего сегодня не хватило динамовцам, чтобы забить второй мяч?
- Не буду ссылаться на какое-то невезение. Таково наше мастерство. Из 27-ми ударов примерно четверть были неподготовленными. Хотели выиграть, спешили, но не получилось.
 
- В 2021 году «Динамо» стало чемпионом и обладателем Кубка Украины. Какую оценку можешь поставить себе и команде по итогам года?
- Я не делю год так, футбольный год идет по-другому. По итогам прошлого чемпионата мы уже получили лестные слова, думаю, нет смысла его обсуждать. Сейчас новая глава и новый чемпионат, в котором мы отстаем от первого места на два очка. Вся борьба впереди.
 
- В этом сезоне «Динамо» стало сильнее, чем в прошлом?
- В прошлом сезоне до зимы мы также теряли очки, и было тяжело. Во второй части сезона обычно у нас получается лучше, будем стараться повторить это и в следующем году. Плюс сказывается короткий промежуток отпуска, это тоже немаловажно.
 
- Что хочется пожелать в новом году нашим болельщикам?
- Хочется пожелать, чтобы у них были поводы для радости, как в прошлом сезоне.
 
- Команда долго не выходила из раздевалки, о чем был разговор?
- Мы испортили себе настроение перед отпуском.
 
- Ожидали ли такого сопротивления от «Зари»?
- «Заря» по праву является третьей силой нашего чемпионата и представителем страны в еврокубках. Была тяжелая игра, и мы ожидали, что соперник будет так играть, ведь разбирали их домашний матч с «Буде-Глимтом». Они изменили свою игру. Не помню, чтобы «Заря» оборонялась такими силами. 

Источник — ФК Динамо Киев

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Liverpool
    online
    Liverpool, 12.12.2021 20:22
    +1
    "капитанище Динамо" бздонуло!...
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