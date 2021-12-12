СКРИПНИК: «Скорее всего, Аллахьяр уходит, это его последняя игра здесь».

Главный тренер «Зари» прокомментировал ничью в матче против «Динамо»

  • 12.12.2021 20:07
  • 1667 просмотров
  • 4 комментария
СКРИПНИК: «Скорее всего, Аллахьяр уходит, это его последняя игра здесь».
© Профутбол. Виктор Скрипник

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал ничью в матче 18-го тура против «Динамо» (1:1):

«Могли ли мы выиграть? Зачем Бога гневить. Киевляне есть киевляне, она почти в нашей штрафной играли, а не только опасные моменты создавали. Три дня назад у нас была ничья (в Лиге конференций) обидная. Мы вели долгое время и пропустили, осадок остался. А когда проигрываешь и играешь вничью, тем более с таким соперником на выезде – это больше позитив. Нам где-то повезло, хотя хотелось и второй забить. Но мы довольны тем, что имеем.

Как удалось настроить команду на второй тайм? Потому их и называют мужиками. Не всегда получается, но мы стараемся, хотим. А то, что характер у моих ребят есть, показывают те игры, которые мы играли и в Европы. У нас чуть-чуть другие ресурсы и в игровом плане, но мы танцуем от этого. 2021 год был для нас удачным. И третье место заняли, и сейчас находимся там, где лидеры, так что борьба еще впереди. Идем в отпуск с позитивным результатом.

Аллахьяр уходит, скорее всего, да. Видимо, это его последняя игра здесь. Кем его заменить? Посмотрим, время покажет. У нас есть игроки. Незаменимых нет. Мой контракт? 10 января у нас первая тренировка. Я объявил команде, что в этот день мы встречаемся на базе. У меня контракт до лета».

Источник — ПроФутбол

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    С Новым годом!⚒
    С Новым годом!⚒, 12.12.2021 20:31
    +1
    Аллах - мужик! До упора отыграл.
    Но 3 млн. у Зари просто нет...
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    Trollface
    Trollface, 12.12.2021 20:25
    +1
    Аллахьяра могли бы купить за 3 млн.
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    Eugene Vrubel
    Eugene Vrubel, 12.12.2021 20:37
    0
    Ау, Динамо, Шахтер - готовый форвард адаптированный к нашему чемпионату за копейки.
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    Artem !
    Artem !, 12.12.2021 20:37
    0
    В Шахте или Динамо иранец не затерялся бы, потенцыал огромный.
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