ФОТО. На своем месте! Шахтер похвастался зимним чемпионством

В донецком «Шахтере» с большой радостью восприняли потерю очков главного конкурента в 18-м туре УПЛ.



Отметим, что киевское «Динамо» сыграло вничью с луганской «Зарей» (1:1) и на два очка отстало от «Шахтера», с которым ранее делило лидерство.



«На своем месте! «Шахтер» – зимний чемпион Премьер-лиги! Так будет выглядеть вершина таблицы УПЛ в ближайшие месяцы», – сообщает твиттер-аккаунт донецкого клуба.

🔝 На своем месте! 🧡 «Шахтер» – зимний чемпион Премьер-лиги! 🔥



Так будет выглядеть вершина таблицы УПЛ в ближайшие месяцы.#Shakhtar pic.twitter.com/6bXPBpDK82 — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 12, 2021