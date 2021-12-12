ФОТО. На своем месте! Шахтер похвастался зимним чемпионством

В донецком «Шахтере» с большой радостью восприняли потерю очков главного конкурента в 18-м туре УПЛ.
Отметим, что киевское «Динамо» сыграло вничью с луганской «Зарей» (1:1) и на два очка отстало от «Шахтера», с которым ранее делило лидерство.
«На своем месте! «Шахтер» – зимний чемпион Премьер-лиги! Так будет выглядеть вершина таблицы УПЛ в ближайшие месяцы», – сообщает твиттер-аккаунт донецкого клуба.
🔝 На своем месте! 🧡 «Шахтер» – зимний чемпион Премьер-лиги! 🔥— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 12, 2021
Так будет выглядеть вершина таблицы УПЛ в ближайшие месяцы.#Shakhtar pic.twitter.com/6bXPBpDK82
Источник — ФК Шахтер Донецк
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и пол часа не прошло , армия ботов и даже клубный сайт запостили в выходной.
После шерифа не было такой оперативности
Шахтёр - Шериф 1:1, 0:2
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После шерифа не было такой оперативности
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