ФОТО. На своем месте! Шахтер похвастался зимним чемпионством

Донецкий клуб уходит отдыхать с отличным настроением

  • 12.12.2021 19:46
  • 3199 просмотров
  • 23 комментария
ФОТО. На своем месте! Шахтер похвастался зимним чемпионством
© ФК Шахтер Донецк

В донецком «Шахтере» с большой радостью восприняли потерю очков главного конкурента в 18-м туре УПЛ.
 
Отметим, что киевское «Динамо» сыграло вничью с луганской «Зарей» (1:1) и на два очка отстало от «Шахтера», с которым ранее делило лидерство.
 
«На своем месте! «Шахтер» – зимний чемпион Премьер-лиги! Так будет выглядеть вершина таблицы УПЛ в ближайшие месяцы», – сообщает твиттер-аккаунт донецкого клуба.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(19 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Calm
    Calm, 12.12.2021 20:07
    +5
    avk2307, 12.12.2021 20:05
    Да уж тут оперативно.
    и пол часа не прошло , армия ботов и даже клубный сайт запостили в выходной.
    П- профессионализм .. думаешь ваши только бы в понедельник к 10 -ти часам раздуплились!?
    Ссылка
    smart-Forever---
    smart-Forever---, 12.12.2021 20:07
    +4
    Зачётный троллинг
    Ссылка
    Charodey
    Charodey, 12.12.2021 19:59
    +4
    Комментарий свернут. Показать
    Надеялся на минимальную победу дырчан над Зорькой. А тут такой приятный сюрприз
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 12.12.2021 19:50
    +4
    Всё как и положено.
    Ссылка
    Calm
    Calm, 12.12.2021 19:48
    +4
    Ссылка
    S&L
    S&L, 12.12.2021 20:21
    +3
    Всё заслуженно, всё по игре. И в Александрии была сложная игра, и в Киеве. Словно дополнительный шестой тур Лиги Чемпионов, вот только Шахтер выиграл, а Динамо нет. Чутье подсказывает что "Золотой Матч" на 99% может состоятся в конце сезона. Тем не менее по итогам первой половины сезона УПЛ для Роберто Де Дзерби и Шахтера звучит песня: Toto Cutugno - Felicita)))
    Ссылка
    Calm
    Calm, 12.12.2021 19:54
    +3
    Robert Monroe, 12.12.2021 19:51
    Стільки пафосу) Зганьбилися із Шерифом у ЛЧ, а вчора ледь у самої Олександрії виграли) Ну попереду аж на цілих два очки.
    Не скули
    Ссылка
    С Новым годом!
    С Новым годом!, 12.12.2021 20:20
    +2
    Теперь совы могут про Шериф кукарекать всю зиму. ⚒
    Ссылка
    MAd__крот
    online
    MAd__крот, 12.12.2021 20:17 (изменен)
    +2
    SportsMan, 12.12.2021 20:10
    Почитай, что такое троллинг
    ДNomаn развпятилетний ,нюхай о..пу как привык и не гори
    Ссылка
    Lion
    Lion, 12.12.2021 20:00
    +2
    Robert Monroe, 12.12.2021 19:51
    Стільки пафосу) Зганьбилися із Шерифом у ЛЧ, а вчора ледь у самої Олександрії виграли) Ну попереду аж на цілих два очки.
    У ваш Шахтёр все игры еле выигрует, это вы всех рвете на клочья ..
    Ссылка
    Calm
    Calm, 12.12.2021 20:39
    +1
    Конечно же, конечно... Именно в этом смысл, ты наконец то это понял !!
    Ссылка
    Calm
    Calm, 12.12.2021 20:27
    +1
    avk2307, 12.12.2021 20:18
    выборочный PR.
    После шерифа не было такой оперативности
    А там был повод для радости и гордости!?
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 12.12.2021 20:07
    +1
    Надеюсь Днепр 1 займёт 2 место по итогу сезона.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 12.12.2021 19:52
    +1
    Robert Monroe, 12.12.2021 19:51
    Стільки пафосу) Зганьбилися із Шерифом у ЛЧ, а вчора ледь у самої Олександрії виграли) Ну попереду аж на цілих два очки.
    Динамо - Шериф 0:0, 0:2
    Шахтёр - Шериф 1:1, 0:2
    —————————————
    Ссылка
    - * -
    - * -, 12.12.2021 19:52
    +1
    Ещё бы. До весны нервы будут в порядке.
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 12.12.2021 20:23
    -2
    С Новым годом!, 12.12.2021 20:20
    Теперь совы могут про Шериф кукарекать всю зиму. ⚒
    А при чем здесь Шеффилд Уэнсдей?
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 12.12.2021 20:14
    -3
    Face Control, 12.12.2021 20:07
    Надеюсь Днепр 1 займёт 2 место по итогу сезона.
    Я тоже за Днепр 1 на втором месте после Динамо!!!!
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 12.12.2021 20:18
    -4
    Calm, 12.12.2021 20:07
    П- профессионализм .. думаешь ваши только бы в понедельник к 10 -ти часам раздуплились!?
    выборочный PR.
    После шерифа не было такой оперативности
    Ссылка
    SportsMan
    SportsMan, 12.12.2021 20:10
    -6
    smart-Forever---, 12.12.2021 20:07
    Зачётный троллинг
    Почитай, что такое троллинг
    Ссылка
    Robert Monroe
    Robert Monroe, 12.12.2021 19:51
    -6
    Стільки пафосу) Зганьбилися із Шерифом у ЛЧ, а вчора ледь у самої Олександрії виграли) Ну попереду аж на цілих два очки.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности