ВИДЕО. Я не хочу остаться без Цыганкова! Луческу накричал на арбитра

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу остался недоволен работой арбитра в эпизоде с нарушением правил на Викторе Цыганкове в матче 18-го тура УПЛ против «Зари».



«Руками там! Как нет? Я же вижу! Руками, постоянно руками! Я не хочу остаться без него», – прокричал Луческу.



Отметим, что арбитр матча – Игорь Пасхал.