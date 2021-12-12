ВИДЕО. Я не хочу остаться без Цыганкова! Луческу накричал на арбитра

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу остался недоволен работой арбитра в эпизоде с нарушением правил на Викторе Цыганкове в матче 18-го тура УПЛ против «Зари».
«Руками там! Как нет? Я же вижу! Руками, постоянно руками! Я не хочу остаться без него», – прокричал Луческу.
Отметим, что арбитр матча – Игорь Пасхал.
Источник — ПроФутбол
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