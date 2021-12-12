ВИДЕО. Я не хочу остаться без Цыганкова! Луческу накричал на арбитра

Главный тренер киевского «Динамо» недоволен тем, как жестко соперники играют против Виктора

  • 12.12.2021 18:23
  • 1484 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Я не хочу остаться без Цыганкова! Луческу накричал на арбитра
© screenshot. Мирча Луческу

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу остался недоволен работой арбитра в эпизоде с нарушением правил на Викторе Цыганкове в матче 18-го тура УПЛ против «Зари».
 
«Руками там! Как нет? Я же вижу! Руками, постоянно руками! Я не хочу остаться без него», – прокричал Луческу.
 
Отметим, что арбитр матча – Игорь Пасхал.

Источник — ПроФутбол

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности