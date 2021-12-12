Кендзера заразил? Еще у одного игрока Динамо диагностировали ковид

Полузащитник киевского «Динамо» Владимир Шепелев не попал в заявку столичного клуба на матч 18-го тура УПЛ против «Зари».



По информации известного журналиста и комментатора Романа Бебеха, 24-летний хавбек сдал положительный тест на коронавирус.



Отметим, что ранее по этой же причине в Португалию на матч с «Бенфикой» не полетел защитник Томаш Кендзера.



В текущем сезоне Шепелев провел 14 матчей во всех турнирах.