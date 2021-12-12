Кендзера заразил? Еще у одного игрока Динамо диагностировали ковид

Владимир Шепелев сдал позитивный тест на коронавирус

  • 12.12.2021 17:45
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Кендзера заразил? Еще у одного игрока Динамо диагностировали ковид
© ФК Динамо Киев. Владимир Шепелев

Полузащитник киевского «Динамо» Владимир Шепелев не попал в заявку столичного клуба на матч 18-го тура УПЛ против «Зари».
 
По информации известного журналиста и комментатора Романа Бебеха, 24-летний хавбек сдал положительный тест на коронавирус. 
 
Отметим, что ранее по этой же причине в Португалию на матч с «Бенфикой» не полетел защитник Томаш Кендзера.
 
В текущем сезоне Шепелев провел 14 матчей во всех турнирах.

Источник — Sport.ua

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