Кендзера заразил? Еще у одного игрока Динамо диагностировали ковид

Полузащитник киевского «Динамо» Владимир Шепелев не попал в заявку столичного клуба на матч 18-го тура УПЛ против «Зари».
По информации известного журналиста и комментатора Романа Бебеха, 24-летний хавбек сдал положительный тест на коронавирус.
Отметим, что ранее по этой же причине в Португалию на матч с «Бенфикой» не полетел защитник Томаш Кендзера.
В текущем сезоне Шепелев провел 14 матчей во всех турнирах.
Источник — Sport.ua
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