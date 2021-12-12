ВИДЕО. Есть еще порох! Пушечный удар Кравченко в ворота Металлиста 1925

«Черноморец» в рамках 18-й тур УПЛ обыграл «Металлист 1925» (2:1).
Победный гол на счету капитана «моряков» Сергея Кравченко. 38-летнему ветерану удался невероятный удар в одно касание метров с 30-ти.
Это был первый гол Кравченко в текущем чемпионате, он сыграл 12 матчей.
Источник — Sport.ua
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