Динамо – Заря. Луческу и Скрипник назвали стартовые составы

В воскресенье, 12-го декабря,, состоится матч восемнадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором киевское «Динамо» будет принимать луганскую «Зарю».



Поединок пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», стартовый свисток прозвучит в 17:00.



Стартовые составы команд:



«Динамо»: Бущан, Миколенко, Забарный, Сирота, Тымчик, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Де Пена, Цыганков, Гармаш.



«Заря»: Мацапура, Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жуниньо, Цвек, Назарина, Хомченовский, Громов, Аллахьяр, Гладкий.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Заря», за которой можно следить здесь.