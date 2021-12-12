Динамо – Заря. Луческу и Скрипник назвали стартовые составы

В воскресенье, 12-го декабря,, состоится матч восемнадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором киевское «Динамо» будет принимать луганскую «Зарю».
Поединок пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», стартовый свисток прозвучит в 17:00.
Стартовые составы команд:
«Динамо»: Бущан, Миколенко, Забарный, Сирота, Тымчик, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Де Пена, Цыганков, Гармаш.
«Заря»: Мацапура, Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жуниньо, Цвек, Назарина, Хомченовский, Громов, Аллахьяр, Гладкий.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Заря», за которой можно следить здесь.
Источник — Sport.ua
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"+" для Динамо - есть кем усилить игру.
"-" для Зари - на сутки меньше отдыхали после еврокубковой игры.
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