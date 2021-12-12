Динамо – Заря. Луческу и Скрипник назвали стартовые составы

В центральном матче туре не место для экспериментов

  • 12.12.2021 16:09
  • 2911 просмотров
  • 3 комментария
Динамо – Заря. Луческу и Скрипник назвали стартовые составы
© ФК Заря Луганск

В воскресенье, 12-го декабря,, состоится матч восемнадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором киевское «Динамо» будет принимать луганскую «Зарю».
 
Поединок пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», стартовый свисток прозвучит в 17:00.
 
Стартовые составы команд:
 
«Динамо»: Бущан, Миколенко, Забарный, Сирота, Тымчик, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Де Пена, Цыганков, Гармаш.
 
«Заря»: Мацапура, Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жуниньо, Цвек, Назарина, Хомченовский, Громов, Аллахьяр, Гладкий.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Заря», за которой можно следить здесь.

Источник — Sport.ua

(11 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Burevestnik
    Burevestnik, 12.12.2021 16:53
    0
    в составах сильнейшие на сегодня.
    "+" для Динамо - есть кем усилить игру.
    "-" для Зари - на сутки меньше отдыхали после еврокубковой игры.
    Ссылка
    u6464u
    online
    u6464u, 12.12.2021 16:29
    -8
    smart-Forever---, 12.12.2021 16:20
    Вообщем ничего нового в тактике от старого румынского пенсионера - опять клоун будет валяться в штрафной и со скорбной рожей выпрашивать пенку
    вони по другому не можуть перемогти .
    Ссылка
    smart-Forever---
    smart-Forever---, 12.12.2021 16:20 (изменен)
    -9
    Вообщем ничего нового в тактике от старого румынского пенсионера - опять клоун будет валяться в штрафной и со скорбной рожей выпрашивать пенку
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности