ВИДЕО. Реакция Тухеля на заявление Рангника

Наставник «Челси» отшутился на слова нового тренера МЮ

  • 12.12.2021 14:18
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ВИДЕО. Реакция Тухеля на заявление Рангника
© Getty Images/Global Images Ukraine

На своей первой пресс-конференции в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник посчитал необходимым рассказать о предложении работы со стороны «Челси», которое поступило ему в феврале текущего года. В это время тренером «Челси» был Томас Тухель. Рангник предложение отверг, а Тухель вместе с «Челси» стал победителем Лиги Чемпионов.

В этом ролике вы увидите реакцию Тухеля на информацию, которую сообщил Рангник. 

Ранее Рангник рассказал, чем его впечатлило Динамо Лобановского.

Источник — Sport.ua

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