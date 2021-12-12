ВИДЕО. Реакция Тухеля на заявление Рангника

На своей первой пресс-конференции в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник посчитал необходимым рассказать о предложении работы со стороны «Челси», которое поступило ему в феврале текущего года. В это время тренером «Челси» был Томас Тухель. Рангник предложение отверг, а Тухель вместе с «Челси» стал победителем Лиги Чемпионов.

В этом ролике вы увидите реакцию Тухеля на информацию, которую сообщил Рангник.

Ранее Рангник рассказал, чем его впечатлило Динамо Лобановского.