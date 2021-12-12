Лондонский «Арсенал» уверенно обыграл «Саутгемптон» в матче 16-го тура Английской Премьер-лиги. Встреча закончилась со счетом 3:0.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Габриэль (Арсенал).
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Мартин Эдегор (Арсенал).
|21'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Ляказетт (Арсенал).
Источник — Setanta Sports Ukraine
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