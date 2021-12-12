Севилья вырвала победу в Бильбао, Эспаньол и Леванте устроили перестрелку

В субботу состоялись четыре поединка 17-го тура чемпионата Испании. Сверхрезультативный поединок выдали «Эспаньол» и «Леванте»: «попугаи» вырвали победу со счетом 4:3. Также отметим победу в Бильбао «Севильи», которая идет на втором месте турнирной таблице.
Чемпионат Испании. 17-й тур.
«Эспаньол» – «Леванте» – 4:3
«Алавес» – «Хетафе» – 1:1
«Валенсия» – «Эльче» – 2:1
«Атлетик» – «Севилья» – 0:1
Источник — Sport.ua
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