Севилья вырвала победу в Бильбао, Эспаньол и Леванте устроили перестрелку

В Испании состоялось несколько поединков 17-го тура

  • 12.12.2021 01:58
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Севилья вырвала победу в Бильбао, Эспаньол и Леванте устроили перестрелку
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу состоялись четыре поединка 17-го тура чемпионата Испании. Сверхрезультативный поединок выдали «Эспаньол» и «Леванте»: «попугаи» вырвали победу со счетом 4:3. Также отметим победу в Бильбао «Севильи», которая идет на втором месте турнирной таблице.

Чемпионат Испании. 17-й тур.

«Эспаньол» – «Леванте» – 4:3

«Алавес» – «Хетафе» – 1:1

«Валенсия» – «Эльче» – 2:1

«Атлетик» – «Севилья» – 0:1

Источник — Sport.ua

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